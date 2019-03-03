Arkas deplasmanda güldü
03 Mart 2019, Pazar
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Arkas deplasmanda güldü

Arkas deplasmanda güldü

Voleybol Efeler Ligi'nin 21. haftasında , deplasmanda Maliye Piyango'yu 3-0 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Koray Yılmazgil

Maliye Piyango: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Ali Berke Sağır, Ali , Osman Çağatay Durmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Görkem Sertel, Sabit Karaağaç, Halil İbrahim Yücel)

: Bravo, Mert Matic, Radke, Taht, , Lagumdzija (Burak Mert, Caner Ergül, Burak Çevik, Yiğit Gülmezoğlu, Hasan Sıkar, Muhammed Kaya)

Setler: 12-25, 21-25, 14-25

Süre: 69 dakika (21, 27, 21)

  1. 03.03.2019
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