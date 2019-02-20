Afyon Belediye evinde güldü
20 Şubat 2019, Çarşamba
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Afyon Belediye evinde güldü

Afyon Belediye evinde güldü

Voleybolda Efeler Ligi'nin 19. haftasında , sahasında Maliye Piyango'yu 3-2 yendi.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Bülent Bozkurt, Ebru Ayata

: Muhammed Ertuğrul, Mehmet Hacıoğlu, Caner Çiçekoğlu, Andric, Stankovic, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, , Malinga, Nazım Berk Özbek)

Maliye Piyango: Sercan Yüksel Bıdak, Osman Çağatay Durmaz, Seganov, Bruno, Ali Berke Sağır, Ali (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Görkem Sertel, Sabit Karaağaç, Aslan Eksi)

Setler: 22-25, 25-21,19-25, 25-19,15-12

Süre: 141 dakika (28, 28, 29, 29, 27)

  1. 20.2.2019 21:03
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