Eczacıbaşı VitrA çeyrek finali garantiledi

Bu sonuçla turuncu-beyazlılar, son maç öncesi grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.



Eczacıbaşı VitrA, B Grubu'nun son maçında Dinamo Kazan'ı, 26 Şubat Salı günü saat 17.00'de Burhan Felek Voleybol Salonu'nda konuk edecek.



Salon: DIVS Uralochka Ekaterinburg

Hakemler: Pawel Burkiewicz (POL), Stephan Grieder (SUI)

Uralochka-NTMK: Harelik, Romanova, Enina, Klimets, Parubets, Evdokimova, Podkopaeva (L)

Eczacıbaşı VitrA: Gamze, Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Gibbemeyer, Simge (L), Gözde, Ezgi, Meliha, Güldeniz

Setler: 2-3 (20-25, 22-25, 25-19, 25-22, 8-15)

Süre: 115 dakika (23,27,23,28,14)