Fenerbahçe evinde güldü
Voleybolda Efeler Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe, Ziraat Bankası'nı 3-1 yendi.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: İlhami Şenyurt, Seçkin Yener
Fenerbahçe: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat, Oliva (Caner Dengin, İzzet Ünver, Ahmet Karataş)
Ziraat Bankası: Jovovic, Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Fırat Ezel Filiz, Vahit Emre Savaş (Volkan Döne, Selim Demir, Enes Atlı, Umut Şahin, Yunus Emre Tayaz, Ahmet Samet Baltacı)
Setler: 25-19, 25-8, 21-25, 25-17
Süre: 106 dakika (29, 21, 31, 25)
- 19.2.2019 22:05
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Ünal Karaman: "Özür dileriz"
Toplam 1
Yorum
Selami 61 Ya hocam tamam iyi niyetlisin güzel işler de yaptın. sakatlıklar yaşadı takım ve kilit oyuncular eksildi ama bu takım defans yapamıyor. Anla
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Kaptanlar el koydu
Toplam 1
Yorum
berkan Derhal tek forvete dönülmeli.Çift forvet yetki karmaşası ve bencilliği beraberinde getiriyor.Yusuf 10 numaraya tekrar geçmeli
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Efsane futbolcu hayatını kaybetti! Abdullah Çevrim kimdir?
Toplam 1
Yorum
CENNET OLSUN EFSANENİN MEKANI CENNET OLSUN. ÜZÜLDÜK BİR GS LI OLARAK
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