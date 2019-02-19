Fenerbahçe evinde güldü
19 Şubat 2019, Salı
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evinde güldü

Fenerbahçe evinde güldü

Voleybolda Efeler Ligi'nin 19. haftasında , Ziraat Bankası'nı 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: İlhami Şenyurt, Seçkin Yener

: Oğuzhan Karasu, , Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat, Oliva (Caner Dengin, İzzet Ünver, Ahmet Karataş)

Ziraat Bankası: Jovovic, Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Fırat Ezel Filiz, Vahit Emre Savaş (Volkan Döne, Selim Demir, Enes Atlı, Umut Şahin, Yunus Emre Tayaz, Ahmet Samet Baltacı)

Setler: 25-19, 25-8, 21-25, 25-17

Süre: 106 dakika (29, 21, 31, 25)

  1. 19.2.2019 22:05
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