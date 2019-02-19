Arkas'tan deplasman galibiyeti
Voleybol Efeler Ligi'nin 19. haftasında Arkas Spor, Ankara'da oynanan maçta Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Erhan Alparslan, Hatice Özmen Yıldız
Jeopark Kula Belediyespor: Rahmi Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Ertuğrul Gazi Metin, Jekic, Ali Berkay Dağlar, Bünyamin Aslan (Selim Yıldırım, Hassanloo)
Arkas Spor: Bravo, Hasan Sıkar, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Radke (Burak Mert, Caner Ergül, Muhammet Kaya, Burak Çevik)
Setler: 14-25, 12-25, 15-25
Süre: 63 dakika (20, 20, 23)
- 19.2.2019 18:59
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Ünal Karaman: "Özür dileriz"
Toplam 1
Yorum
Selami 61 Ya hocam tamam iyi niyetlisin güzel işler de yaptın. sakatlıklar yaşadı takım ve kilit oyuncular eksildi ama bu takım defans yapamıyor. Anla
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Kaptanlar el koydu
Toplam 1
Yorum
berkan Derhal tek forvete dönülmeli.Çift forvet yetki karmaşası ve bencilliği beraberinde getiriyor.Yusuf 10 numaraya tekrar geçmeli
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Efsane futbolcu hayatını kaybetti! Abdullah Çevrim kimdir?
Toplam 1
Yorum
CENNET OLSUN EFSANENİN MEKANI CENNET OLSUN. ÜZÜLDÜK BİR GS LI OLARAK
Arkas'tan deplasman galibiyeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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