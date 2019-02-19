Arkas'tan deplasman galibiyeti
19 Şubat 2019, Salı
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Arkas'tan deplasman galibiyeti

Arkas'tan deplasman galibiyeti

Voleybol Efeler Ligi'nin 19. haftasında , Ankara'da oynanan maçta 'u 3-0 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erhan Alparslan, Hatice Özmen Yıldız

: Rahmi Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Ertuğrul Gazi Metin, Jekic, Ali Berkay Dağlar, Bünyamin Aslan (Selim Yıldırım, Hassanloo)

: Bravo, Hasan Sıkar, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Radke (Burak Mert, Caner Ergül, Muhammet Kaya, Burak Çevik)

Setler: 14-25, 12-25, 15-25

Süre: 63 dakika (20, 20, 23)

  1. 19.2.2019 18:59
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