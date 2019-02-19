Karayolları deplasmanda güldü
19 Şubat 2019, Salı
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deplasmanda güldü

Karayolları deplasmanda güldü

AXA Kupa Voley 1'inci tur ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde 'na tie-break setiyle 3-2 mağlup oldu.

SALON: Mimar Sinan
HAKEMLER: Yılmaz Duman (xx), Fikret Fidan (xx)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Seda (xxx), Ecem (xxx), Jineiry Martinez (xx), Darya (xx), Nikolaeva (xx), Ceyda Durukan (xx), Erce (x), Ceyda Demirhan (x), Ezgi (x), Duygu (x)
: Kübra (xxx), Tuğçe (xxx), Yasemin Güveli (xxx), Tumas (xxxx), Mariana (xxx), Ayçin (xxx), Gülçin (xx), Esra Betül (xx), Saliha (xx), Elif (xx), Gerasymova (xx), Seda (xx)
SETLER: 24-26, 25-22, 18-25, 25-21, 11-15
SÜRE: 136 Dakika (34, 30, 26, 29, 17)


Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 24-26, 25-22, 18-25, 25-21 ve 11-15'lik skorlarla sona erdi. İki takım arasında oynanacak rövanş maçı 13 Mart Çarşamba günü Ankara'da gerçekleşecek. Turu geçecek takım çeyrek finalde HDI ile eşleşecek.

  1. 19.2.2019 18:34
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