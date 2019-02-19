Fenerbahçe Opet'in konuğu Dinamo Moskova
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde sarı-lacivertliler, E Grubu'nda yarın Rus ekibini konuk edecek.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta maçında yarın Rus ekibi Dinamo Moskova karşısında liderliğini garantilemek için sahaya çıkacak.
Fenerbahçe Opet ile Dinamo Moskova arasında Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Grupta 4'te 4 yapan ve 12 puanla zirvede yer alan Fenerbahçe Opet, Rusya'da oynanan karşılaşmada 3-1 yendiği Dinamo Moskova karşısında 2 set alması durumunda son maçlar öncesi grup liderliğini garantileyecek.
Dinamo Moskova ise grupta 8 puanla 2. sırada bulunuyor.
- 19.2.2019 11:55
- Güncelleme: 19.2.2019 12:35
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Fantazi hüsranı
Toplam 1
Yorum
haydar alkan son gazete en doğruyu yazmış kimse kimseyi kandırmasın gücümüz ve zekamız bu kadar
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Yavru Kartallar Fenerbahçe’yi yıktı
Toplam 1
Yorum
savaş İYİ GÜZELDE YILLARDIR ALT YAPIDAN OYUNCULAR NEDEN A TAKIMA ALINMIYOR.EN AZ BEŞ FUTBOLCU A TAKIMDA YER BULMALI.GÜVENİP OYNATMAZ İSEN OLMAZ.
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisin oranları belli oldu! Favori...
Toplam 3
Yorum
beşiktaşlı kesin beşiktaş yener
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