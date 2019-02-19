Fenerbahçe Opet'in konuğu Dinamo Moskova
19 Şubat 2019, Salı
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'in konuğu

Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde sarı-lacivertliler, E 'nda yarın Rus ekibini konuk edecek.

Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi E 5. hafta maçında yarın Rus ekibi karşısında liderliğini garantilemek için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe Opet ile Dinamo Moskova arasında Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Grupta 4'te 4 yapan ve 12 puanla zirvede yer alan Fenerbahçe Opet, 'da oynanan karşılaşmada 3-1 yendiği Dinamo Moskova karşısında 2 set alması durumunda son maçlar öncesi grup liderliğini garantileyecek.

Dinamo Moskova ise grupta 8 puanla 2. sırada bulunuyor.

  1. 19.2.2019 11:55
  2. Güncelleme: 19.2.2019 12:35
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