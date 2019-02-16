Arkas'tan rahat galibiyet
Efeler Voleybol Ligi'nde zirve mücadelesi veren Arkasspor, konuk ettiği İnegöl Belediyespor'u 3-0 yenerek yoluna devam etti.
İlk seti 25-22 galip bitiren Arkasspor maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette de İnegöl'e geçit vermeyen İzmir ekibi 25-21'lik skorla durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü set ise oldukça çekişmeli geçerken, seriye 28-26 tamamlayan Arkasspor, salondan mutlu ayrılan taraf olmayı başardı.
SALON: Vestel Venüs Atatürk Voleybol Kompleksi
HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Cihat Küçükboyacı (xx)
ARKASSPOR: Radke (xx), Mert Matic (xxx), Lagumdzija (xxx), Robert (xxx), Mustafa Koç (xxx), Yiğit (xxx), Burak Mert (xx), Muhammet (xx)
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Marshall (xx), Cacic (xxx), Cansın (xx), Abrue (xx), Hüseyin (x), Cüneyt (xx), Burak (x), Berkan (x), Berkay (x)
SÜRE: 93 dakika (26, 31, 36)
SETLER: 25-22, 25-21, 28-26
- 16.2.2019 18:43
- Güncelleme: 16.2.2019 18:45
-
Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
-
Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
-
İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
Arkas'tan rahat galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.