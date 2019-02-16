Arkas'tan rahat galibiyet
16 Şubat 2019, Cumartesi
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Arkas'tan rahat galibiyet

Arkas'tan rahat galibiyet

Efeler Voleybol Ligi'nde zirve mücadelesi veren Arkasspor, konuk ettiği 'u 3-0 yenerek yoluna devam etti.

İlk seti 25-22 galip bitiren Arkasspor maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette de İnegöl'e geçit vermeyen İzmir ekibi 25-21'lik skorla durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü set ise oldukça çekişmeli geçerken, seriye 28-26 tamamlayan Arkasspor, salondan mutlu ayrılan taraf olmayı başardı.

SALON: Vestel Venüs Atatürk Voleybol Kompleksi
HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Cihat Küçükboyacı (xx)
ARKASSPOR: Radke (xx), Mert Matic (xxx), Lagumdzija (xxx), Robert (xxx), (xxx), Yiğit (xxx), Burak Mert (xx), Muhammet (xx)
: Marshall (xx), Cacic (xxx), Cansın (xx), Abrue (xx), Hüseyin (x), Cüneyt (xx), Burak (x), Berkan (x), Berkay (x)
SÜRE: 93 dakika (26, 31, 36)
SETLER: 25-22, 25-21, 28-26

  1. 16.2.2019 18:43
  2. Güncelleme: 16.2.2019 18:45
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