Dünya'nın sporu! (15.02.19)

TÜRKİYE KUPASI'NDA YARI FİNALE DOĞRU



Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda bugün saat 16.00'da Anadolu Efes-Beşiktaş, 19.00'da F.Bahçe-Türk Telekom yarı finalde karşılaşacak. Dev maçlar öncesi 4 takımın hocası ve kaptanı ortak basın toplantısı düzenledi. Birbirinden iddialı açıklamalar yapıldı.



HERKES FORMDA



Efes'ten Ergin Ataman, "Dört formda takım, mücadele edecek" diye konuştu. Beşiktaş'tan Ivanovic, "Her takım kazanabilir" dedi. Obradovic, "Kupalarda rekabet değişiklik gösterir" derken, TT'den Burak Gören, "İyi basketbol izletmek istiyoruz" yorumunu yaptı.



FİLEDE 4 MAÇ VAR



Voleybol Efeler Ligi'nde, bugün 4 karşılaşma yapılacak. Saat 14.00'te Ziraat Bankası, Afyon Belediye'yi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise Kula Belediye'yi konuk edecek. 16.00'da Arkas, İnegöl'ü ağırlıyor. 17.00'de ise F.Bahçe, Arhavi'ye konuk oluyor.



KISA... KISA... KISA...



Barcelona, Teknik Direktör Ernesto Valverde'nin sözleşmesini 1+1 yıllık uzattı. Barça 51 puanla ligde lider, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda.



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2019 CEV Erkekler ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi final karşılaşmalarının 18 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanacağı açıklandı.