Dünya'nın sporu! (15.02.19)
Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.
TÜRKİYE KUPASI'NDA YARI FİNALE DOĞRU
Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda bugün saat 16.00'da Anadolu Efes-Beşiktaş, 19.00'da F.Bahçe-Türk Telekom yarı finalde karşılaşacak. Dev maçlar öncesi 4 takımın hocası ve kaptanı ortak basın toplantısı düzenledi. Birbirinden iddialı açıklamalar yapıldı.
HERKES FORMDA
Efes'ten Ergin Ataman, "Dört formda takım, mücadele edecek" diye konuştu. Beşiktaş'tan Ivanovic, "Her takım kazanabilir" dedi. Obradovic, "Kupalarda rekabet değişiklik gösterir" derken, TT'den Burak Gören, "İyi basketbol izletmek istiyoruz" yorumunu yaptı.
FİLEDE 4 MAÇ VAR
Voleybol Efeler Ligi'nde, bugün 4 karşılaşma yapılacak. Saat 14.00'te Ziraat Bankası, Afyon Belediye'yi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise Kula Belediye'yi konuk edecek. 16.00'da Arkas, İnegöl'ü ağırlıyor. 17.00'de ise F.Bahçe, Arhavi'ye konuk oluyor.
KISA... KISA... KISA...
Barcelona, Teknik Direktör Ernesto Valverde'nin sözleşmesini 1+1 yıllık uzattı. Barça 51 puanla ligde lider, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda.
Eczacıbaşı Vitra, takımda peş peşe yaşanan sakatlıklar nedeniyle tecrübeli orta oyuncu Natasa Krsmanovic'le sezon sonuna kadar anlaştı.
2019 CEV Erkekler ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi final karşılaşmalarının 18 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanacağı açıklandı.
- 16.2.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
Toplam 1
Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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