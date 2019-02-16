Dünya'nın sporu! (15.02.19)
19 Mayıs 2019, Pazar
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Dünya'nın sporu! (15.02.19)

Dünya'nın sporu! (15.02.19)

Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.

TÜRKİYE KUPASI'NDA YARI FİNALE DOĞRU

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda bugün saat 16.00'da Anadolu Efes-, 19.00'da F.Bahçe-Türk Telekom yarı finalde karşılaşacak. Dev maçlar öncesi 4 takımın hocası ve kaptanı ortak basın toplantısı düzenledi. Birbirinden iddialı açıklamalar yapıldı.

HERKES FORMDA

Efes'ten , "Dört formda takım, mücadele edecek" diye konuştu. Beşiktaş'tan Ivanovic, "Her takım kazanabilir" dedi. Obradovic, "Kupalarda rekabet değişiklik gösterir" derken, TT'den Burak Gören, "İyi basketbol izletmek istiyoruz" yorumunu yaptı.

FİLEDE 4 MAÇ VAR

Voleybol Efeler Ligi'nde, bugün 4 karşılaşma yapılacak. Saat 14.00'te Ziraat Bankası, Afyon Belediye'yi, ise Kula Belediye'yi konuk edecek. 16.00'da Arkas, İnegöl'ü ağırlıyor. 17.00'de ise F.Bahçe, Arhavi'ye konuk oluyor.

KISA... KISA... KISA...

, Teknik Direktör Ernesto Valverde'nin sözleşmesini 1+1 yıllık uzattı. Barça 51 puanla ligde lider, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda.

, takımda peş peşe yaşanan sakatlıklar nedeniyle tecrübeli orta oyuncu Natasa Krsmanovic'le sezon sonuna kadar anlaştı.

2019 CEV Erkekler ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi final karşılaşmalarının 18 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti 'de oynanacağı açıklandı.

  1. 16.2.2019
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