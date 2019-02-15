U-14 Erkekler Basketbol Şampiyonası Karabük’te – Fotomaç – 15 Şubat 2019
15 Şubat 2019, Cuma
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U-14 Erkekler Basketbol Şampiyonası ’te

U-14 Erkekler Basketbol Şampiyonası Karabük’te

U-14 Erkekler Basketbol Şampiyonası tarihleri arasında ’te başlıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şampiyonanın tarihleri arasında yapılacağını belirtilerek, " Ankara Çankaya Spor Kulübü, Ankara Çözüm Gençlik Spor Kulübü, Bartın Altuğ Spor Kulübü, Bartın Atasu Sporları Kulübü, Bolu Artı Akademi Spor Kulübü, Eskişehir Gelişim Spor Kulübü, Kastamonu Basketbol Spor Kulübü, Karabük Sağlıkspor Kulübü, Kırıkkale Gücü Spor Kulübü, Samsun Bahçeşehir Okulları Spor Kulübü, Samsun İlkadım 55 Gençlik Spor Kulübü, Zonguldak Mehmet Çelikelliler Spor Kulübü ve Zonguldak Ted Kolejliler olmak üzere 13 takım ve 200 sporcunun katılımı ile gerçekleşecek olan U-14 Erkekler Basketbol Bölge Şampiyonası müsabakaları teknik toplantı ve kura çekiminin yapılmasının ardından 18-23 Şubat 2019 tarihleri arasında 2 bin 500 kişilik Yeni Spor Salonunda gerçekleştirilecek. Şampiyonaya tüm spor severlerimiz ve halkımız davetlidir" denildi.

  1. 15.2.2019 20:36
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