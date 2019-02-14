Lacivert-beyazlı ekip bu sonuçla 16 Şubat Cumartesi günü oynanacak yarı finale adını yazdırdı.

Anadolu Efes, yarı finalde Tofaş - Beşiktaş Sompo Japan maçının galibiyle karşılaşacak.

MAÇIN ARDINDAN

Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic, Türkiye Kupası'nda Anadolu Efes'e mağlup oldukları maçın ardından, "Uzun oyuncularımın faul sınırına erken gelmesi elimizi kolumuzu bağladı" dedi.



TBF Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Gaziantep Basketbol, Anadolu Efes'e 73-59 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic, mağlubiyetin sebebinin erken yapılan fauller olduğunu ifade etti. Markovic, "Öncelikle Anadolu Efes'i tebrik ederim. Bu maçı daha iyi oynayacağımızı düşünüyordum. Realist olmak gerekirse Efes ligimizin en iyi dört takımından biri. Maça iyi başladık. Özellikle maçın başında uzun oyuncularımızın faul problemi yaşaması bizim de elimizi kolumuzu bağladı. Özellikle Jekiri'nin faul sınırında olması bizi çok etkiledi. Daha sonra Efes maçın kontrolünü eline aldığında geri gelmek istedik fakat bunu başaramadık. Takımımla gurur duyuyorum. Burada olmak mutluluk verici bir duygu" ifadelerini kullandı.



Gaziantep Basketbol'un oyuncusu Sarunas Vasiliauskas ise, "Çok zor bir maçtı. Bugün bu maçın zorluğunu biliyorduk. Her maç bildiğiniz gibi 0-0 başlıyor. Biz de bugün maçı kazanmak için elimizden geleni yaptık. Ne yazık ki maçı kazanamadık" şeklinde konuştu.

ERGİN ATAMAN: "TEK MAÇLAR HER ZAMAN ZOR OLUR"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Türkiye Kupası'nda eledikleri Gaziantep Basketbol maçının ardından, "Tek maçlar her zaman zor olur" dedi.



Ankara'da düzenlenen TBF Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Anadolu Efes, Gaziantep Basketbol'u 73-59 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, alınan sonuçtan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Ataman, "Türkiye kupası maçları, özellikle tek maçlar zor maçlardır. Gaziantep organize oynayan bir takım, bugün bize karşı iyi bir direnç gösterdiler. Biz de bugün genel şut yüzdelerimizin altında kaldık. 3. periyoda kadar bugün maçı koparamadık. Son periyotta benchten gelen oyuncularım bugün iyi oynadı ve kazanmamızı sağladı. Şimdi önümüzde yarı final var. Yarı finali bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Anadolu Efes takımı kaptanı Doğuş Balbay ise, "Bugün turnuvanın ilk maçını oynadık. Bence çok iyi mücadele yaptık. Gaziantep'i 59 sayıda tutmak bizim maç hedefimizdi. Şimdi rakibimizi bekleyeceğiz ve yarı finale konsantre olacağız. Adım adım finale doğru ilerleyeceğiz" şeklinde konuştu.



Salon: Ankara

Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Fatih Arslanoğlu xx, Duhan Köyiçi xx

Anadolu Efes: Shane Larkin xx 8, Yiğitcan Saybir xx 2, Doğuş Balbay xx 5, James Metecan Birsen xx 6, Onuralp Bitim xx 2, Sertaç Şanlı xx 4, Adrien Moerman xxx 16, Ahmet Buğrahan Tuncer xx 8, Vasilije Micic xx 10, Bryant Dunston xx 7, Krunoslav Simon xx 5

Başantrenör: Ergin Ataman

Gaziantep Basketbol: Orhan Haciyeva x 3, Murat Göktaş x 5, Arber Berisha x, Sarunas Vasiliauskas xx 10, Stevan Jelovac xx 4, Jekiri xx 10, Marco Tomas xx 10, Mckissic xx 11, Can Uğur Öğüt xx 6

Başantrenör: Nenad Markovic

1. Periyot: 16-19 (Gaziantep Basketbol lehine)

Devre: 39-33 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 57-46 (Anadolu Efes lehine)

