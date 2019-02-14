Zorlu mücadele Beşiktaş'ın

Beşiktaş Sompo Japan bu sonuçla adını yarı finale yazdırdı.



TBF Erkekler Türkiye Kupası Yarı Final maçında Beşiktaş Sompo Japan, cumartesi günü saat 16.00'da Anadolu Efes ile karşılaşacak.

MAÇIN ARDINDAN

Tofaş Başantrenörü Orhun Ene, TBF Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Beşiktaş Sompo Japan'a mağlup oldukların maçın ardından, "Tecrübesiz bir takımız ve oyunu kontrol etmekte zorluk çekiyoruz" diye konuştu.

Tofaş, TBF Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Beşiktaş Sompo Japan'a 89-83 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Tofaş Başantrenörü Orhun Ene, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Beşiktaş tehlikeli bir takım. Bizim bu maçtan öğrenmemiz gereken şeyler var. Tecrübesiz bir takımız ve oyunu kontrol etmekte zorluk çekiyoruz. Fakat 14 üçlük, 9 serbest atış kaçırdık. 14 sayı farktan geri gelmemiz oyuncularımı havaya soktu. 4. periyodun genelinden memnunum. Oyuncularımın oyunu daha iyi okuması gerekiyor. Bugün oyunun başındaki tempomuzda birkaç top kaybı yapmasaydık Beşiktaş farkı bulamayacaktı. Baskı maçın sonucunu etkiledi. Türkiye Kupası hata kabul etmez" ifadelerini kullandı.

Tofaş'un oyuncularından Yiğit Arslan ise, "Beşiktaş güzel bir mücadele verdi, tebrik ediyorum. Oyunun sonunda hem yorulduk hem de bireysel hataları yapınca mağlup olduk. Bu mağlubiyetten ders çıkartıp ligdeki konumumuzu yukarıya taşımaya çalışacağız. Play-Off maçlarına daha iyi hazırlanacağız" şeklinde konuştu.

IVANOVIC: "HERKES GÖREVİNİ YAPTI!"

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusco Ivanovic, TBF Türkiye Erkekler Türkiye Kupası'nda Tofaş'ı eledikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncularım görevlerini yaptı ve maçı kazandık" dedi.



TBF Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Beşiktaş Sompo Japan, Tofaş'ı 83-89 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusco Ivanovic, oyunun iki yönünü de iyi oynadıklarını ifade etti. Ivanovic, "Bu maç için enerji ve konsantre olarak maça başlamamız lazımdı ama başarmadık. Tofaş'ın hücum takımı olduğunu biliyorduk buna göre savunma yapmamız gerekiyordu. Maçın savunma bölümünde iyi bir baskı yaptık. Hücum kısmında da oyuncularım üstüne düşen görevi yaptı ve maçı kazandık" ifadelerini kullandı.



Beşiktaş Sompo Japan takımından Samet Geyik de, "Bu maçı kazanmak için geldik. Sadece bu maç değil kupayı kazanmak için geldik. Maç özelinde konuşmamız gerekirse Tofaş'ı iyi çalışarak geldik. Maç içinde konsantrasyonumuzu kaybettiğimiz anlar oldu fakat sonuçta kazanan taraf olmayı bildik" şeklinde konuştu.



Salon: Ankara

Hakemler: Zafer Yılmaz xx, Alper Altuğ Köselerli xx, Ziya Özorhon xx

Tofaş: Diante M'Garrett xx 14, Berkan Durmaz xx 4, Barış Ermiş x 2, Yiğit Arslan xx 6, Samuel Jose x, Mejia xxx 16, Frank Elegar xx 9, Kyle Weems xxx 16, Kenneth Kadji xx 10, Muhsin Yaşar x 4

Başantrenör: Orhun Ene

Beşiktaş Sompo Japan: Phillip Michael Pressey xx 8, Erkan Veyseloğlu x 2, Samet Geyik xx 13, Robin Clemens Benzing xx 9, Burak Can Yıldızlı xx 9, Kyle Edward Gibson xx 13, Kenan Sipahi x, Ivan Buva x 5, Jason Allen Rich xxxx 30

Başantrenör: Dusco Ivanovic

1. Periyot: 25-20 (Tofaş lehine)

Devre: 39-48 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

3. Periyot: 58-69 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

5 Faul: Kyle Weems (Tofaş)