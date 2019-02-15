Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar
15 Şubat 2019, Cuma
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liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar

1. Ligi'nin 19. haftası 2, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 22. haftası ise 3 maçla başladı.

İki ligde yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Sigortam.net İTÜ -Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor: 111-89

OGM Ormanspor-Bandırma Kırmızı: 85-61

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ

Mersin Üniversitesi-Yalova VİP Gençlik: 51-73

Çankaya Üniversitesi-Mersin Gelişim: 100-76

Gelişim-Mardin Büyükşehir Belediyespor: 52-86

  1. 16.2.2019 01:20
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