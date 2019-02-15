Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 19. haftası 2, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 22. haftası ise 3 maçla başladı.
İki ligde yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
Sigortam.net İTÜ Basketbol-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor: 111-89
OGM Ormanspor-Bandırma Kırmızı: 85-61
TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ
Mersin Üniversitesi-Yalova VİP Gençlik: 51-73
Çankaya Üniversitesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 100-76
İstanbul Üniversitesi Gelişim-Mardin Büyükşehir Belediyespor: 52-86
- 16.2.2019 01:20
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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