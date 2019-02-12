Arkas Avrupa'da mağlup
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Arkas Avrupa'da mağlup

Arkas Avrupa'da mağlup

Voleybolda, Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 5'inci hafta mücadelesinde , Fransa deplasmanında Tours'a 3-2 yenildi.

Ev sahibi ekip, Tours kentindeki Robert Grenon Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan 25-21, 25-16, 20-25, 22-25 ve 15-12'lik setlerle 3-2 galip ayrıldı.

Gruptan çıkma şansı bulunmayan bu sonuçla 5'inci maçını da kaybederken, Fransa temsilcisi ise 2'nci galibiyetini aldı.


  1. 13.2.2019 01:24
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