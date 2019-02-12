Arkas Avrupa'da mağlup

Ev sahibi ekip, Tours kentindeki Robert Grenon Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan 25-21, 25-16, 20-25, 22-25 ve 15-12'lik setlerle 3-2 galip ayrıldı.

Gruptan çıkma şansı bulunmayan Arkas Spor bu sonuçla 5'inci maçını da kaybederken, Fransa temsilcisi ise 2'nci galibiyetini aldı.