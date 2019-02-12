Arkas Avrupa'da mağlup
Voleybolda, Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 5'inci hafta mücadelesinde Arkas Spor, Fransa deplasmanında Tours'a 3-2 yenildi.
Ev sahibi ekip, Tours kentindeki Robert Grenon Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan 25-21, 25-16, 20-25, 22-25 ve 15-12'lik setlerle 3-2 galip ayrıldı.
Gruptan çıkma şansı bulunmayan Arkas Spor bu sonuçla 5'inci maçını da kaybederken, Fransa temsilcisi ise 2'nci galibiyetini aldı.
- 13.2.2019 01:24
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
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