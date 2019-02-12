Galatasaray Avrupa'ya veda etti
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 4'lü final rövanş maçında Romanya temsilcisi CSM Volei Alba Blaj'a 3-0 yenildi ve altın seti kaybederek elendi.
İstanbul'daki karşılaşmayı 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, Sibiu şehrindeki Transilvanya Spor Salonu'nda yapılan 4'lü final rövanş maçını 25-20, 25-23, 25-16'lık setlerle 3-0 kaybetti.
Eşleşmenin galibini belirlemek için oynanan altın seti de 15-5 kazanan CSM Volei Alba Blaj, yarı finale çıkan taraf oldu.
- 12.2.2019 20:45
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
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Trabzonspor'da hakem tepkisi devam ediyor
Toplam 10
Yorum
Eray TFF başındaki o iri kıyım gitmeli, gerisi fasa fiso
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MHK Başkanı Yusuf Namoğlu istifa etti
Toplam 13
Yorum
Eray TFF'nin başındaki iri kıyım ne zaman gidecek, koltuğa mı yapıştı?
Galatasaray Avrupa'ya veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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