Galatasaray Avrupa'ya veda etti
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Avrupa'ya veda etti

Galatasaray Avrupa'ya veda etti

HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 4'lü final rövanş maçında Romanya temsilcisi CSM 'a 3-0 yenildi ve altın seti kaybederek elendi.

'daki karşılaşmayı 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, Sibiu şehrindeki Transilvanya Spor Salonu'nda yapılan 4'lü final rövanş maçını 25-20, 25-23, 25-16'lık setlerle 3-0 kaybetti.

Eşleşmenin galibini belirlemek için oynanan altın seti de 15-5 kazanan CSM , yarı finale çıkan taraf oldu.

  1. 12.2.2019 20:45
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