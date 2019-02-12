Galatasaray Avrupa'ya veda etti

İstanbul'daki karşılaşmayı 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, Sibiu şehrindeki Transilvanya Spor Salonu'nda yapılan 4'lü final rövanş maçını 25-20, 25-23, 25-16'lık setlerle 3-0 kaybetti.

Eşleşmenin galibini belirlemek için oynanan altın seti de 15-5 kazanan CSM Volei Alba Blaj, yarı finale çıkan taraf oldu.