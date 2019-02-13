Mustafa Cengiz'den Trabzonspor açıklaması

Galatasaray'ın yeni transferleri için düzenlenen törenin ardından Başkan Mustafa Cengiz gündem ve son günlerdeki tartışmalara ilişkin soruları yanıtladı. Trabzonspor maçında kötü bir yönetim gösteren hakem Ümit Öztürk ve bordo-mavili takımın tepkisiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Cengiz, "Trabzonspor yöneticilerinin verdiği tepkilere hak veriyorum" ifadesini kullandı.



"150 GÜN CEZA ALDIM"



Derbide Galatasaray'ın muhteşem bir futbol oynadığını ve Trabzon'un da aynı dirençle karşılık verdiğini belirten Cengiz, "Trabzonspor yöneticilerinin tepkisine hak veriyorum. İnsanın canı yanınca doğal... Ben 150 gün ceza aldım. Neden aldım bunları? Uluslararası maçlarımızdan önce verdik bu tepkileri. Bize taç bile lehimize, haksız olsun istemiyoruz. Rakiplerimize de aynı saygıyı duyuyoruz. Kendimiz gibi görüyorum" dedi.



"RAHATSIZ OLMAYIZ"



Konya maçından sonra hakem konuşmalarını talep ettiklerini ancak karşılık bulamadıklarını anlatan Cengiz, "Trabzon maçındakini de yayınlasınlar. Biz gereken söylemi yaparız, rahatsızlık duymayız. Trabzon futbol şehridir ve değerli bir markadır. Ona da haksızlık yapılsın istemeyiz" diye konuştu.



ÖNCE BİLDİRİYİ DÜZELTSİNLER



Kulüpler Birliği'nin daha önce yayınladığı, Galatasaray'ı hedef alarak yayınladığı bildiriyle ilgili Mustafa Cengiz, "Sizin ortağınız sizden habersiz bir eylem yaparsa, bunun adı nedir? Buradaki birçok madde bizim de lehimize, belki biz de onaylayacağız bunu... Tek tek konuşmaları söylemeyeyim ama o bildiriyi 17 kulüp imzalamadı. Sadece 8 kulüp imzaladı. Bildiriyi düzeltsinler, bizim de katılacağımız bir açıklamaya dönsünler, biz de iştirak edelim toplantılara" dedi.



FENERBAHÇE'YE TEŞEKKÜRLER



Yeni transferler için ekip olarak çok çalıştıklarını kaydeden Mustafa Cengiz, emeği geçenlere de teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Abdurrahim Albayrak'ın insanüstü bir gayret gösterdiğini belirten Cengiz, "Sabahlara kadar süren toplantılar yaptık, Allah da utandırmadı. Bizden 1 forvet istenmişti fakat 2 forvet, 2 defans oyuncusu aldık. İnşallah devamı da gelir. Doğruluk ve dürüstlük içinde bu yarışı hak ederek zirvede bitiririz diye düşünüyorum" diye konuştu. En çok zorlandıkları transferin Serdar Aziz olduğunu belirten Başkan, Fenerbahçe'ye de gönderme yaptı: Değerli rakibimiz; Serdar'dan dolayı bize 5.9 milyon euro, Tolga'dan dolayı da 2.7 milyon euro verdi. Yani 50 milyon TL'ye yakın bir destek sağladılar!"



KASIMPAŞA BİZE YATACAKMIŞ!



Diagne transferi konusunda Kasımpaşa ile yapılan anlaşmanın sorulması üzerine konuşan Cengiz, "Biz Kasımpaşa ile uzun vadeli anlaşma yaptık. İçinde özel hükümler var. Benim bunları açıklamam doğru olmaz" dedi. Bu konuda algı yaratılmaya çalışıldığını belirten Cengiz, "Biz şampiyonluğa gidecekmişiz, Kasımpaşa bize yatacakmış! Bizim aklımıza gelmeyen şeyler konuşuluyor. Galatasaray asla rakiplerine hile yapmaz" dedi.



SATIRBAŞLARI



ŞEFFAF BİR KÜLÜBÜZ: Bazı takımlar şeffaf olduğunu söylüyor. Şeffaflık rakamları açıklamaktan geçer.

HEPSİ ARKADAŞIMIZ: Bizim ne Federasyon'la, ne MHK ile kişisel hiçbir sorumuz yok. Hepsi arkadaşımız. Ceza sürecinde de kimseyi aramadım. Savunmalarım da 2 satırdır.

BİZE KARŞI CEPHE VAR: Galatasaray'a karşı oluşturulmak istenilen bir cephe görüyorum. Bunu yapmasınlar. Biz kötü oynamışsak, hak edilmemiş bir galibiyet almışsak, zaten bu bizden uzak olsun.

ALİ DÜRÜST: Ben ne Ali Dürüst'ün istifa edeceğini biliyordum ne de geri döneceğini... Sayın Ali Dürüst, federasyonda Galatasaray'ın temsilcisi değildir.

DAYI-HALA DURUMU: Forvet alsaydınız, Şampiyonlar Ligi'nde kalsaydık diyorlar. Dayı-hala durumu var.

UĞRAŞIYORLAR: Bizimle uğraşanlar çok. 'Bu kadar transferi nasıl yaptı' gibi laflar var. Bunu yapmasınlar.

TARAFTARA: Trabzonspor maçında Galatasaray'ı izlediniz. Planet ötesi müthiş bir futbol oynadık. 43 loca boş, alınmasını bekliyoruz.

DOĞRUSU DIANYE'YE: Diagne 'Jagne' diye okunuyor. Oraya 'D' konmuş. Doğrusu 'Dianye'. Ben 'Dianye' dediğim zaman siz anlayın.

edelim toplantılara" dedi.



YENİ TRANSFERLER NELER SÖYLEDİ?



DIAGNE: Artık Galatasaray'ın bir parçasıyım ve bu kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum.

E. TAŞDEMİR: Umarım 3 kulvarda da sezon sonu hedeflerimizi gerçekleştiririz.

LUYİNDAMA: Galatasaray büyük bir takım. Bu daha fazla motivasyon sağlıyor ve daha fazla çalışmam gerektiğini de bana söylüyor.

MARCAO: Galatasaray gibi büyük bir camiada oynayacağım için gururluyum. Herkese teşekkür ediyorum.

MITROGLU: Galatasaray gibi büyük bir ailenin parçası olduğum için çok gururluyum. Fatih hocamla çalışacağım için de çok mutuyum.

SEMİH KAYA: Yeni transfer eski bir yüzüm. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım. Tekrar burada olmak çok güzel...



"ORKESTRAYA ADAM MI ARIYORUZ?"



Cengiz, maçlara 11 yabancı ile çıkmalarıyla ilgili eleştirileri de yanıtladı: "İstiklal Marşını okuma konusuna gelirsek. Arkadaşlar senfoni orkestrasına adam mı arıyoruz, Galatasaray'a futbolcu mu alıyoruz? Galatasaray yenilince yabancı sayısı hiç gündeme gelmiyor! Yabancı düşmanlığı geri kalmış ülkelerde olur. Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 11 yerli oyuncu ile çıkınca bir şey yazılmadı."