Benfica İstanbul'a eksik geliyor
13 Şubat 2019, Çarşamba
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'a eksik geliyor

Benfica İstanbul'a eksik geliyor

Portekiz'in ekibi, ile yapacakları Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçının kafilesinde birçok as oyuncusuna yer vermedi.

Kulübü, Stadı'nda 14 Şubat Perşembe günü saat 20.55'te oynanacak karşılaşma için 'a gelecek 20 kişilik kadroyu açıkladı.

Maç kafilesine sakatlıkları bulunan Jardel Vieira ve Ljubomir Fejsa'nın yanı sıra takımın as oyuncuları Alejandro Grimaldo, Pizzi ile Jonas da dahil edilmedi.

Bu akşam İstanbul'a gelecek Portekiz ekibinin teknik direktör Bruno Lage tarafından belirlenen 20 kişilik kafilesinde yer alan futbolcular şöyle:

Kaleci: Odisseas Vlachodimos, Mile Svilar, Ivan Zlobin

Defans: Yuri Ribeiro, Francisco Reis Ferreira, Andre Almeida, Sebastien Corchia, Ruben Dias

Orta saha: Andreas Samaris, Florentino Luis, Gedson Fernandes, Franco Cervi, Gabriel, Andrija Zivkovic, Filip Krovinovic, Eduardo Salvio, Rafa Silva

Forvet: Joao Felix, Jota, Haris Seferovic

  1. 12.2.2019 19:48
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