Fenerbahçe evinde galip
08 Şubat 2019, Cuma
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evinde galip

Fenerbahçe evinde galip

Voleybol Efeler Ligi 17. hafta karşılaşmasında , 'yi 3-2 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Bülent Bozkurt, Metin Korkut

: Halil Kurt, , Klimkenberg, Emra Batur, Termaat, Oliva (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın, Oğuzhan Karasu, İzzet Ünver)

: Vefa Yılmaz, Turgay Doğan, , Okello, Bahov, Murathan Kısal (Semih Çelik, Mesut Akman, Fatih Ürün, Yiğit Onaylı, Julius)

Setler: 25-17, 18-25, 24-26, 25-20, 15-11

Süre: 136 dakika (28, 25, 37, 28, 18)

  1. 8.2.2019 23:15
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