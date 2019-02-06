Aydın BB'den anlamlı galibiyet
06 Şubat 2019, Çarşamba
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Aydın BB'den anlamlı galibiyet

Aydın BB'den anlamlı galibiyet

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV 4'lü final turu ilk maçında deplasmanda 'ın AO Thiras ekibini 3-2 yendi.

Santorini Adası'ndaki Dappos Karterados Salonu'nda oynanan mücadelede Romanya'dan Florin Dimachi ile Lüksemburg'dan Carel Zuidberg düdük çaldı.

Türk temsilcisi, 113 dakika süren karşılaşmadan 16-25, 25-17, 15-25, 25-23 ve 10-15'lik setlerle 3-2 galip ayrıldı.

Müsabakanın rövanşı 13 Şubat Çarşamba günü Aydın'da oynanacak.

Eşleşmeyi geçecek ekip, yarı finalde Kanti () - GEN-I Volley (Slovenya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

  1. 6.2.2019 23:21
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