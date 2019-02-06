Aydın BB'den anlamlı galibiyet
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 4'lü final turu ilk maçında deplasmanda Yunanistan'ın AO Thiras ekibini 3-2 yendi.
Santorini Adası'ndaki Dappos Karterados Salonu'nda oynanan mücadelede Romanya'dan Florin Dimachi ile Lüksemburg'dan Carel Zuidberg düdük çaldı.
Türk temsilcisi, 113 dakika süren karşılaşmadan 16-25, 25-17, 15-25, 25-23 ve 10-15'lik setlerle 3-2 galip ayrıldı.
Müsabakanın rövanşı 13 Şubat Çarşamba günü Aydın'da oynanacak.
Eşleşmeyi geçecek ekip, yarı finalde Kanti (İsviçre) - GEN-I Volley (Slovenya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
- 6.2.2019 23:21
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Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Toplam 1
Yorum
kadir helal olsun bütün takımlara örnek olsun
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Japonlar takipte
Toplam 2
Yorum
1903 Japon'sa iyidir, doğrudur, dürüsttür, çaliskandir.
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Ben Beşiktaşlıyım
Toplam 4
Yorum
Karakartal1903 Senin yaptığını gerçek Bjklı yapmaz... Daha sezon başı Bjkla transfer iddaaların söz konusuyken yalanladın... Tabzona yaranmak için...
Aydın BB'den anlamlı galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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