Fenerbahçe'den Avrupa'da net galibiyet
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. haftasında Polonya'nın Chemik Police ekibini deplasmanda 3-0 yendi.
Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler grubunda namağlup liderliğini sürdürdü.
Salon: Azoty Arena
Hakemler: Roy Goren (İsrail), Igor Porvaznik (Slovakya)
Chemik Police: Busa, Grajber, Chojnacka, Lukasik, Ogbogu, Mirkovic (Bednarek, Plesnierowicz, Popovic, Krzos)
Fenerbahçe Opet: Antonijevic, Dicle Nur Babat, Melissa Teresa Vargas Abreu, Ramos, Eda Erdem Dündar, Rabadzhieva (Seniye Merve Dalbeler)
Setler: 24-26, 20-25, 15-25
Süre: 78 dakika (30, 25, 23)
- 6.2.2019 23:07
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Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Toplam 1
Yorum
kadir helal olsun bütün takımlara örnek olsun
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Japonlar takipte
Toplam 2
Yorum
1903 Japon'sa iyidir, doğrudur, dürüsttür, çaliskandir.
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Ben Beşiktaşlıyım
Toplam 4
Yorum
Karakartal1903 Senin yaptığını gerçek Bjklı yapmaz... Daha sezon başı Bjkla transfer iddaaların söz konusuyken yalanladın... Tabzona yaranmak için...
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