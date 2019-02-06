Fenerbahçe'den Avrupa'da net galibiyet
06 Şubat 2019, Çarşamba
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'den Avrupa'da net galibiyet

Fenerbahçe'den Avrupa'da net galibiyet

Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. haftasında Polonya'nın ekibini deplasmanda 3-0 yendi.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler grubunda namağlup liderliğini sürdürdü.

Salon: Azoty Arena

Hakemler: Roy Goren (İsrail), Igor Porvaznik (Slovakya)

: Busa, Grajber, Chojnacka, Lukasik, Ogbogu, Mirkovic (Bednarek, Plesnierowicz, Popovic, Krzos)

Opet: Antonijevic, Dicle Nur Babat, Melissa Teresa Vargas Abreu, Ramos, Dündar, Rabadzhieva (Seniye Merve Dalbeler)

Setler: 24-26, 20-25, 15-25

Süre: 78 dakika (30, 25, 23)

  1. 6.2.2019 23:07
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