Fenerbahçe Beko Tarık Biberovic'i Avrupa kadrosuna ekledi
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi kadrosuna Tarık Biberovic'i dahil etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcumuz, teknik ekibimizin görev vermesi halinde Panathinaikos müsabakasından itibaren THY Avrupa Ligi maç kadrolarında yer alabilecektir." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe Beko'nun 2017 Aralık'ta 5 yıllık sözleşme imzaladığı 2001 doğumlu oyuncu 2 ve 3 numaralarda forma giyebiliyor.
- 6.2.2019 18:42
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Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Toplam 1
Yorum
kadir helal olsun bütün takımlara örnek olsun
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Japonlar takipte
Toplam 2
Yorum
1903 Japon'sa iyidir, doğrudur, dürüsttür, çaliskandir.
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Ben Beşiktaşlıyım
Toplam 4
Yorum
Karakartal1903 Senin yaptığını gerçek Bjklı yapmaz... Daha sezon başı Bjkla transfer iddaaların söz konusuyken yalanladın... Tabzona yaranmak için...
Fenerbahçe Beko Tarık Biberovic'i Avrupa kadrosuna ekledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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