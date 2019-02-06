Fenerbahçe Beko Tarık Biberovic'i Avrupa kadrosuna ekledi
06 Şubat 2019, Çarşamba
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'i Avrupa kadrosuna ekledi

Fenerbahçe Beko Tarık Biberovic'i Avrupa kadrosuna ekledi

Basketbol Takımı, kadrosuna 'i dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcumuz, teknik ekibimizin görev vermesi halinde Panathinaikos müsabakasından itibaren THY Avrupa Ligi maç kadrolarında yer alabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

'nun 2017 Aralık'ta 5 yıllık sözleşme imzaladığı 2001 doğumlu oyuncu 2 ve 3 numaralarda forma giyebiliyor.

  1. 6.2.2019 18:42
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