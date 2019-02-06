Fenerbahçe Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
06 Şubat 2019, Çarşamba
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Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

, 'in 21. haftasında 8 Şubat Cuma günü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'nde teknik direktör yönetimindeki antrenman salonda yapılan egzersiz hareketleriyle başladı.

Daha sonra sahaya geçen futbolcular, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas ve hücum-defans varyasyonları çalıştı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

  1. 6.2.2019 15:16
  2. Güncelleme: 6.2.2019 15:21
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