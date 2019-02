Bambaşka bir Fener

Süper Lig'deki son iki maçını kazanıp yükselişe geçen sarı-lacivertli takımın bu performansı rakamlara da yansımaya başladı. Son olarak sahasında Göztepe'yi 2-0'la geçerek bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet alan Fenerbahçe, istatistiklerde 20. haftanın zirvesinde yer aldı. Ersun Yanal'ın talebeleri, sezonun 20. haftasında topa en fazla sahip olan (61.8) takım oldu.



TARAFTAR GÜVENİYOR

Ayrıca en fazla ayağa olan takım olma özelliğini kazanan sarı-lacivertliler, 500 kezle en çok isabetli pas atan ekip durumuna geldi. Kanarya'nın bir başka olumlu tarafı da pas yüzdesi oldu. Sarı-lacivertli takım, 86.1'lik oranla 20. haftanın en yüksek isabetli pas yüzdesine ulaştı. Arka arkaya gelen galibiyetler ve bu istatistikler doğrultusunda gelecek haftalar için umut vermeye başlayan Fenerbahçe, taraftarın güvenini de yeniden kazandı.



HERKESİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Güzel sonuçlarla moralleri yükselten sarı-lacivertli futbolcuların keyfi dünkü idmanda yüzlerinden okundu. Hem takıma yeni katılanlar hem eskilerin keyiflerin yerindeydi. Öte yandan TFF'ye adı bildirilmeyen Benzia da dünkü idmanda yer aldı.



TAKTİĞE HER ZAMAN UYUN

Ligde bu hafta deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak sarı-lacivertlilerde teknik patron Ersun Yanal, yakalanan olumlu havanın bozulmaması ve serinin devam etmesi için dizginleri sıkı tutuyor. Hafta başı antrenmanlarından beri oyuncularını tatlı sert uyaran tecrübeli çalıştırıcı, dünkü idmanda da bazı hatırlatmalar yaptı. Talebelerinin taktiğe her zaman uyması konusunda dikkatini çeken Yanal, "Oyunu rakip sahada özellikle üçüncü bölgelerinde oynayalım. Kanatlara yardım götürelim. Sahaya yayılalım. Top her zaman bizde kalsın. Kısa pastan vazgeçmeyin. Bol bol ara pas deneyin" uyarısı yaptı.



U21 TAKVİYELİ İDMAN

Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Önce salonda çalışan sarı-lacivertliler, koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılıp 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Daha sonra U21 Takımının katılımıyla 2 gruba ayrılan oyuncular hücum ve defans organizasyonları üzerinde durdu. Antrenman bireysel çalışmalarla tamamlandı.



TOPAL'DAN YAKIN MARKAJ

Sarı-lacivertli takımın 'ağabeylerinden' Mehmet Topal da değişen hava ile birlikte elini daha çok taşın altına sokmaya başladı. Tecrübeli orta sahanın idman sonlarında yeni gelen isimlerle bire bir ilgilenip alışma süreçlerini kısaltmaya çalıştığı kaydedildi.



DİSİPLİNDEN TAVİZ YOK

İdmanlarda herkesin neşesi yerinde olsa da disiplinden de taviz verilmiyor. Yanal, çalışmaları zaman zaman durdurup oyunculara hatalarını hemen anlatıyor.



ÖZ GÜVEN YÜKSELDİ

*Ersun Yanal'ın geldiği günden bu yana takım içinde bazı yanlış giden şeyler de hızla değişti.



*Öz güveni tamamen sarsılan oyunculara psikolog aracılığıyla güven aşılaması yapıldı.



*Volkan ve Dirar takıma yeniden monte edildi. Volkan'ın abiliği kendisini göstermeye başladı.



*Mehmet Ekici ve Soldado gibi küskünler takıma barıştırıldı. Önemleri anlatıldı; takıma kazandırıldı.



*Valbuena'ya yıldız olmadığı, Elif'e takımın geleceği olmadığı herkesin aynı yerde olduğu anlatıldı.