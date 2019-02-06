Başkanımız harika – Fotomaç – 06 Şubat 2019
06 Şubat 2019, Çarşamba
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Başkanımız harika

Başkanımız harika

sürecini anlatan Moses, “Başkanımız harika birisi Onunla, her şeyin iyi olacağını konuştuk ve buradayım” dedi.

'nin yeni transferi , kulübün You- Tube kanalında yayınlanan 'Bire Bir' programında transferi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. " büyük bir lig. Türk Ligi hakkında videolar izledim. Herkes çok tutkulu. Bu ülkede futbolu çok seviyorlar" diyen Nijeryalı futbolcu, "Başkanımız harika birisi. Bana bazı şeyler gösterdi, onunla uzunca her şeyin iyi olacağı, gelirsem güzel olacağı gibi şeyler konuştuk. O benim buraya gelmemi istedi. Buradayım" ifadesini kullandı. Moses taraftara da mesaj gönderdi: "Onların desteğini iyi buldum. Şimdi buradayım. Dahil olmak için sabırsızlanıyorum. İsteğim bizim arkamızda olmaları..."

  1. 6.2.2019
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