Başkanımız harika
Transfer sürecini anlatan Moses, “Başkanımız harika birisi Onunla, her şeyin iyi olacağını konuştuk ve buradayım” dedi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Victor Moses, kulübün You- Tube kanalında yayınlanan 'Bire Bir' programında transferi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Türk Ligi büyük bir lig. Türk Ligi hakkında videolar izledim. Herkes çok tutkulu. Bu ülkede futbolu çok seviyorlar" diyen Nijeryalı futbolcu, "Başkanımız harika birisi. Bana bazı şeyler gösterdi, onunla uzunca her şeyin iyi olacağı, gelirsem güzel olacağı gibi şeyler konuştuk. O benim buraya gelmemi istedi. Buradayım" ifadesini kullandı. Moses taraftara da mesaj gönderdi: "Onların desteğini iyi buldum. Şimdi buradayım. Dahil olmak için sabırsızlanıyorum. İsteğim bizim arkamızda olmaları..."
- 6.2.2019
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Yıldızlar parlıyor
Toplam 2
Yorum
SAVAŞ HOCA ORTASAHA AĞIRLIKLI TAKIM DİYORSA1-KARIUS2-GÖKHAN3-VİDA4-MIRIN5-ADRİANO6-ATİBA7-DORUKAN8-MEDEL-9-LJAJIC10-KAGAWA11-BURAK OLMALI LENS GEÇ
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Eskişehirspor'un ayak sesleri
Toplam 1
Yorum
Ahmet Kahraman Türk futbolunda ilk devrim yapan kulüp olan ESES inşallah tez zamanda toparlanacaktır.
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İmza şov
Toplam 1
Yorum
cascan Bu imzaları alt yapıdan yetiştireceğimiz oyuncularımıza attıralım inşallah.Altyapıya yönelinmezse çoğu kulübün kapısına kilit vurulacak
Başkanımız harika haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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