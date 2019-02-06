Comolli iki takımı reddetti – Fotomaç – 06 Şubat 2019
06 Şubat 2019, Çarşamba
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Comolli iki takımı reddetti

Comolli iki takımı reddetti

Sportif direktör 'ye başkan 'la çalışmaya başlamadan önce iki kulüpten teklif geldiği ancak Fransızın bunları reddettiği iddia edildi.

Sportif direktör 'ye başkan 'la çalışmaya başlamadan önce iki kulüpten teklif geldiği ancak Fransızın bunları reddettiği iddia edildi. Bu tekliflerden birinin Fransa Ligi ekiplerinden Montpellier diğerinin ise 'nın Dinamo Brest'ten geldiği ileri sürüldü. Montpellier'in görevden aldıkları Stambouli'nin yerine futbol direktörlüğü önerdiği Comolli'nin, Brest'in teklifini değerlendirmeye bile almadığı ifade edildi.

  1. 6.2.2019
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