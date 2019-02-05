Fenerbahçe ucuz kurtuldu! Jack Wilshere... - Fotomaç
05 Şubat 2019, Salı
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Fenerbahçe ucuz kurtuldu! Jack Wilshere...

Sezon başında Arsenal'den Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan, hatta Cocu'yu İstanbul'a getiren uçakta olduğu bile iddia edilen ancak sonrasında West Ham United'ın yolunu tutan Jack Wilshere'in kabustan uyanamıyor... FOTOMAC.COM.TR

5 Şubat 2019 Salı, 15:30:53 Güncelleme: 15:32:17
Fenerbahçe ucuz kurtuldu! Jack Wilshere...

27 yaşındaki İngiliz futbolcu, Jack Wilshere'ın büyük sıkıntısı...

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Fenerbahçe ucuz kurtuldu! Jack Wilshere...

Fenerbahçe'ye transfer olmanın ucundan dönen Jack Wilshere, bir türlü sahalara dönemiyor.

Fenerbahçe ucuz kurtuldu! Jack Wilshere...

Sezonun ilk 4 maçında sahaya çıkmasının ardından ayak bileğinden sakatlanan ve ardından aylarca forma giyemeyen Wilshere, Aralık ayında Newcastle United karşısında sahalara döndü, ancak o maçta dakikalar içerisinde yeniden sakatlandı.

Fenerbahçe ucuz kurtuldu! Jack Wilshere...

Eylül ayında sol ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle bıçak altına da yatan Wilshere, henüz sahalara dönemedi.

Fenerbahçe ucuz kurtuldu! Jack Wilshere...

İngilizlere göre futbolcu şu günlerde de henüz iyileşme emareleri göstermiyor ve rehabilitasyon süreci devam ediyor.

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