Fenerbahçe'nin yıldızı Sloukas'tan Türkiye mesajı
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Yunan oyuncusu Kostas Sloukas, "Türkiye'de bulunduğum 4 yıl boyunca bir kez bile nefret görmedim. Taraftarlar beni her zaman kucakladılar, sevdiler ve desteklediler." dedi.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verilen yemeğe katılan Sloukas, Yunanistan'ın devlet haber ajansı AMNA'ya açıklamalarda bulundu.
Sloukas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak yemeğe katılmanın büyük bir onur olduğunu ifade ederek, yemekteki atmosferin oldukça iyi ve olumlu olduğunu, iki liderle de bir süre sohbet ettiğini söyledi.
Siyasi tartışmalara girmek istemediğini ve sahada elinden gelenin en iyisini yapmayı hedeflediğini kaydeden Sloukas, "Türkiye'de bulunduğum 4 yıl boyunca bir kez bile nefret görmedim. Taraftarlar beni her zaman kucakladılar, sevdiler ve desteklediler." ifadelerini kullandı.
Sloukas, ülkesini Türkiye'de temsil ettiğini ve herkesin kültürüne ve inançlarına saygı duyduğunu belirterek, Türkiye'de de inançlarına her zaman saygı gördüğünü kaydetti.
Cuma günü THY Avrupa Ligi 22. hafta maçında karşılaşacakları Panathinaikos'un ligde 11'inci sırada bulunmayı hak etmediğini ifade eden Sloukas, "Bizim için özel bir maç. Sadece benim için değil tüm takım çünkü Panathinaikos Avrupa'nın en büyük takımlarından biri." diye konuştu.
- 6.2.2019 23:08
-
Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Toplam 1
Yorum
kadir helal olsun bütün takımlara örnek olsun
-
Japonlar takipte
Toplam 2
Yorum
1903 Japon'sa iyidir, doğrudur, dürüsttür, çaliskandir.
-
Ben Beşiktaşlıyım
Toplam 4
Yorum
Karakartal1903 Senin yaptığını gerçek Bjklı yapmaz... Daha sezon başı Bjkla transfer iddaaların söz konusuyken yalanladın... Tabzona yaranmak için...
Fenerbahçe'nin yıldızı Sloukas'tan Türkiye mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.