Borçlara bak!

Türkiye'de uzun süredir gündemde olan konulardan biri Süper Lig kulüplerinin borçlarıydı. Almanlar da bu borçlarla ilgili bir çalışma yaptı. Türk takımlarının borçlarını araştıran Alman Kicker Dergisi, listeyi açıkladı. Spor Toto Süper Lig takımlarının borçlarını sıralayan Almanlar'ın listesinde zirveyi Fenerbahçe aldı.



LİSTE KABARIK

Sarı-lacivertlilerin 529 milyon euro borcu olduğu ifade edilirken, G.Saray'ın 447 milyon euro ile ikinci sırada bulunduğu belirtildi. Beşiktaş 413 milyon euro'yla 3. sırada yer alıyor. Trabzonspor 178 milyon euro ile dördüncü, şampiyon takımlardan biri olan Bursaspor da 68 milyon euro'luk borcuyla 5. sıraya adını yazdırdı.



GÖZLER ARTIK KAMPANYADA

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceki gün kulübün borçlarıyla ilgili açıklama yapmıştı. Yeni projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Koç, kulüp için bağış kampanyası başlatacaklarını duyurmuştu. Bu kampanyanın kısa süre içinde tüm detaylarıyla kamuoyuna duyurulacağı öğrenidi.