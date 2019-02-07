Borçlara bak! – Fotomaç – 07 Şubat 2019
07 Şubat 2019, Perşembe
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Borçlara bak!

Borçlara bak!

, Türk takımlarının borçlarını açıkladı. İlk sırada yer alan F.Bahçe’yi G.Saray, , takip ediyor.

'de uzun süredir gündemde olan konulardan biri kulüplerinin borçlarıydı. Almanlar da bu borçlarla ilgili bir çalışma yaptı. Türk takımlarının borçlarını araştıran Dergisi, listeyi açıkladı. Spor Toto Süper Lig takımlarının borçlarını sıralayan Almanlar'ın listesinde zirveyi aldı.

LİSTE KABARIK
Sarı-lacivertlilerin 529 milyon euro borcu olduğu ifade edilirken, G.Saray'ın 447 milyon euro ile ikinci sırada bulunduğu belirtildi. 413 milyon euro'yla 3. sırada yer alıyor. 178 milyon euro ile dördüncü, şampiyon takımlardan biri olan da 68 milyon euro'luk borcuyla 5. sıraya adını yazdırdı.

GÖZLER ARTIK KAMPANYADA
Fenerbahçe Başkanı , önceki gün kulübün borçlarıyla ilgili açıklama yapmıştı. Yeni projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Koç, kulüp için bağış kampanyası başlatacaklarını duyurmuştu. Bu kampanyanın kısa süre içinde tüm detaylarıyla kamuoyuna duyurulacağı öğrenidi.

  1. 7.2.2019
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