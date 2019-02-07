Şener imzaya hazır – Fotomaç – 07 Şubat 2019
07 Şubat 2019, Perşembe
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Şener imzaya hazır

Şener imzaya hazır

transferinde takas olarak kullanılmak isteyen , ile anlaşamamıştı.

transferinde takas olarak kullanılmak isteyen , ile anlaşamamıştı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki futbolcunun ismi sezon sonu için de G.Saray ile anılmıştı. Tecrübeli sağ bekin F.Bahçe'de kalmak istediği öğrenilirken, bu konuda yönetime mesaj gönderdiği de belirtildi.

  1. 7.2.2019
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