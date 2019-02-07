Şener imzaya hazır
Tolgay transferinde takas olarak kullanılmak isteyen Şener Özbayraklı, Beşiktaş ile anlaşamamıştı.
Tolgay transferinde takas olarak kullanılmak isteyen Şener Özbayraklı, Beşiktaş ile anlaşamamıştı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki futbolcunun ismi sezon sonu için de G.Saray ile anılmıştı. Tecrübeli sağ bekin F.Bahçe'de kalmak istediği öğrenilirken, bu konuda yönetime mesaj gönderdiği de belirtildi.
- 7.2.2019
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Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Toplam 1
Yorum
kadir helal olsun bütün takımlara örnek olsun
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Japonlar takipte
Toplam 2
Yorum
1903 Japon'sa iyidir, doğrudur, dürüsttür, çaliskandir.
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Ben Beşiktaşlıyım
Toplam 4
Yorum
Karakartal1903 Senin yaptığını gerçek Bjklı yapmaz... Daha sezon başı Bjkla transfer iddaaların söz konusuyken yalanladın... Tabzona yaranmak için...
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