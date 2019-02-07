Yıldırım’ı kızdıran soru – Fotomaç – 07 Şubat 2019
07 Şubat 2019, Perşembe
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Yıldırım’ı kızdıran soru

Yıldırım’ı kızdıran soru

eski başkanı , takımla ilgili soruya kızdı, yanıtsız bıraktı.

eski başkanı , Başkanı Işık Eyigüngör'e fiili saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dün hakim karşısına çıktı. Kargaşa sırasında Eyigüngör'e tokat atmış olabileceğini söyleyen Aziz Yıldırım, mahkeme çıkışında ise bir hayli sinirliydi. Bir gazetecinin, "Fenerbahçe'yi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna kızan Aziz Yıldırım, "Lütfen, lüften arkadaşlar" diyerek adliyeden uzaklaştı.

  1. 7.2.2019
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