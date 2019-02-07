Yıldırım’ı kızdıran soru
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, takımla ilgili soruya kızdı, yanıtsız bıraktı.
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Yakındoğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'e fiili saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dün hakim karşısına çıktı. Kargaşa sırasında Eyigüngör'e tokat atmış olabileceğini söyleyen Aziz Yıldırım, mahkeme çıkışında ise bir hayli sinirliydi. Bir gazetecinin, "Fenerbahçe'yi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna kızan Aziz Yıldırım, "Lütfen, lüften arkadaşlar" diyerek adliyeden uzaklaştı.
- 7.2.2019
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Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Toplam 1
Yorum
kadir helal olsun bütün takımlara örnek olsun
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Japonlar takipte
Toplam 2
Yorum
1903 Japon'sa iyidir, doğrudur, dürüsttür, çaliskandir.
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Ben Beşiktaşlıyım
Toplam 4
Yorum
Karakartal1903 Senin yaptığını gerçek Bjklı yapmaz... Daha sezon başı Bjkla transfer iddaaların söz konusuyken yalanladın... Tabzona yaranmak için...
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