Yıldırım’ı kızdıran soru

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Yakındoğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'e fiili saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dün hakim karşısına çıktı. Kargaşa sırasında Eyigüngör'e tokat atmış olabileceğini söyleyen Aziz Yıldırım, mahkeme çıkışında ise bir hayli sinirliydi. Bir gazetecinin, "Fenerbahçe'yi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna kızan Aziz Yıldırım, "Lütfen, lüften arkadaşlar" diyerek adliyeden uzaklaştı.