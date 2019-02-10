Yanal'dan flaş karar! Soldado yerine o oynayacak - Fotomaç
10 Şubat 2019, Pazar
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Yanal'dan flaş karar! Soldado yerine o oynayacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal olaylı Kayserispor maçında 3 ismin cezalı duruma düşmesinin ardından, Konyaspor maçına o isimlerle çıkacak...
10 Şubat 2019 Pazar, 11:51:32 Güncelleme: 11:55:39
Yanal'dan flaş karar! Soldado yerine o oynayacak

Kayseri'den moralsiz dönen Fenerbahçe, salı günü Zenit'le oynayacağı Avrupa maçının hazırlıklarına start verdi.

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Yanal'dan flaş karar! Soldado yerine o oynayacak

Mide rahatsızlığı olan Skrtel'in tedavisine devam edilirken, Malatya maçında sakatlanan Sadık takımla çalışmalara başladı.

Yanal'dan flaş karar! Soldado yerine o oynayacak

Bu arada Stuttgart'tan transfer edilen 18 yaşındaki stoper Okan Kurt da A takımla antrenmana çıktı.

Yanal'dan flaş karar! Soldado yerine o oynayacak

KONYA ALARMI

Fenerbahçe'de Konya maçı öncesi alarm verildi.

Yanal'dan flaş karar! Soldado yerine o oynayacak

Cezalı Isla'nın yerine Şener'i oynatacak Yanal, Soldado'nun yerine ise Frey'i tercih edecek.

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