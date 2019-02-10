Yanal'dan flaş karar! Soldado yerine o oynayacak - Fotomaç
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Yanal'dan flaş karar! Soldado yerine o oynayacak
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal olaylı Kayserispor maçında 3 ismin cezalı duruma düşmesinin ardından, Konyaspor maçına o isimlerle çıkacak...
10 Şubat 2019 Pazar, 11:51:32
Güncelleme: 11:55:39
Kayseri'den moralsiz dönen Fenerbahçe, salı günü Zenit'le oynayacağı Avrupa maçının hazırlıklarına start verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mide rahatsızlığı olan Skrtel'in tedavisine devam edilirken, Malatya maçında sakatlanan Sadık takımla çalışmalara başladı.
Bu arada Stuttgart'tan transfer edilen 18 yaşındaki stoper Okan Kurt da A takımla antrenmana çıktı.
KONYA ALARMI
Fenerbahçe'de Konya maçı öncesi alarm verildi.
Cezalı Isla'nın yerine Şener'i oynatacak Yanal, Soldado'nun yerine ise Frey'i tercih edecek.