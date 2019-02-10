İşte Fenerbahçe'nin isyan ettiği hakem hataları! - Fotomaç
10 Şubat 2019, Pazar
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İşte Fenerbahçe'nin isyan ettiği hakem hataları!

Süper Lig'de ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Kayserispor yenilgisiyle tekrar düşüşe geçti. Maçın ardından hakem Alper Ulusoy'a yoğun tepki gösterildi. İşte sarı-lacivertlilerin ikinci yarıda oynadığı Bursaspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Kayserispor maçlarında isyan ettiği pozisyonlar...
10 Şubat 2019 Pazar, 10:34:02 Güncelleme: 11:04:43
İşte Fenerbahçe'nin isyan ettiği hakem hataları!

Kayseri'den puansız dönen Fenerbahçe'de gündem karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy.

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İşte Fenerbahçe'nin isyan ettiği hakem hataları!

Sıkıntılı bir sezon geçirmekte olan sarı-lacivertliler hakem hatalarına karşı bugüne kadar sessiz kalma çabasındaydı.

İşte Fenerbahçe'nin isyan ettiği hakem hataları!

Maç sonunda başkanvekili Semih Özsoy fair-play çerçevesinde kalmaya özen gösteren ifadelerle hakemi eleştirirken, Ersun Yanal basın toplantısında cümle kurmakta zorlandı.

İşte Fenerbahçe'nin isyan ettiği hakem hataları!

Sarı-lacivertli oyuncuların soyunma odasındaki isyan haykırışları ise koridorlara taştı.

İşte Fenerbahçe'nin isyan ettiği hakem hataları!

En çok canı yanan isimlerden olan Mehmet Ekici, "Hakemler faul vermiyor. VAR uyarmıyor. Ciddi bir sakatlık yaşanmasını mı bekliyorlar?" çıkışıyla hakemleri eleştirdi.

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