İşte Fenerbahçe'nin isyan ettiği hakem hataları!

Süper Lig'de ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Kayserispor yenilgisiyle tekrar düşüşe geçti. Maçın ardından hakem Alper Ulusoy'a yoğun tepki gösterildi. İşte sarı-lacivertlilerin ikinci yarıda oynadığı Bursaspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Kayserispor maçlarında isyan ettiği pozisyonlar...
10 Şubat 2019 Pazar, 10:34:02
Güncelleme: 11:04:43
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Kayseri'den puansız dönen Fenerbahçe'de gündem karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sıkıntılı bir sezon geçirmekte olan sarı-lacivertliler hakem hatalarına karşı bugüne kadar sessiz kalma çabasındaydı.
Maç sonunda başkanvekili Semih Özsoy fair-play çerçevesinde kalmaya özen gösteren ifadelerle hakemi eleştirirken, Ersun Yanal basın toplantısında cümle kurmakta zorlandı.
Sarı-lacivertli oyuncuların soyunma odasındaki isyan haykırışları ise koridorlara taştı.
En çok canı yanan isimlerden olan Mehmet Ekici, "Hakemler faul vermiyor. VAR uyarmıyor. Ciddi bir sakatlık yaşanmasını mı bekliyorlar?" çıkışıyla hakemleri eleştirdi.