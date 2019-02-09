Dünya'nın sporu! (08.02.19)
09 Şubat 2019, Cumartesi
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Dünya'nın sporu! (08.02.19)

Dünya'nın sporu! (08.02.19)

Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.

BREZİLYA'DA YANGIN FACİASI

Emiliano Sala'nın şokunu atlatamayan futbol dünyası, dün 'dan gelen yeni bir üzücü haberle sarsıldı. Ülkenin köklü kulüplerinden Flamengo'nun genç takımının antrenman tesislerinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti. Rio de Janerio kentindeki tesislerin yatakhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında 3 kişinin de yaralı olarak kurtulduğu bildirildi. Flamengo forması giyen birçok ünlü futbolcu sosyal medyadan üzüntülerini dile getirdi.

POTADA GÜNÜN PROGRAMI

Tahincioğlu ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde program:

ERKEKLER:
15.15 Gaziantep-Sakarya, 17.30 - T.Telekom, 20.00 Karşıyaka-İstanbul BB.
KADINLAR:
14.00 Mersin-Beşiktaş, Bodrum-Çukurova, BOTAŞ-Canik, 16.00 Galatasaray-Ormanspor.

GALATASARAY-NİLÜFER BLD

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde günün programı: KADINLAR: 18.30 G.Saray HDI Sigorta-Nilüfer Bld. ERKEKLER: 15.00 Ziraat Bankası-Arhavi, Jeopark Kula-M.Piyango, 16.00 İnegöl Bld-İstanbul BB, G.Saray-Arkas, 17.00 Afyon-Halkbank.

SALA'NIN FORMASI EMEKLİ

'nde düşen uçakta hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Sala'nın Nantes'ta giydiği forma emekliye ayrıldı. Fransız ekipten yapılan açıklamada 9 numaralı formanın emekliye ayrıldığı belirtilerek, "Emiliano, her zaman efsanelerimizden birisi olacak" denildi.

  1. 9.2.2019
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