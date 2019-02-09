Dünya'nın sporu! (08.02.19)
Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.
BREZİLYA'DA YANGIN FACİASI
Emiliano Sala'nın şokunu atlatamayan futbol dünyası, dün Brezilya'dan gelen yeni bir üzücü haberle sarsıldı. Ülkenin köklü kulüplerinden Flamengo'nun genç takımının antrenman tesislerinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti. Rio de Janerio kentindeki tesislerin yatakhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında 3 kişinin de yaralı olarak kurtulduğu bildirildi. Flamengo forması giyen birçok ünlü futbolcu sosyal medyadan üzüntülerini dile getirdi.
POTADA GÜNÜN PROGRAMI
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde program:
ERKEKLER:
15.15 Gaziantep-Sakarya, 17.30 Beşiktaş- T.Telekom, 20.00 Karşıyaka-İstanbul BB.
KADINLAR:
14.00 Mersin-Beşiktaş, Bodrum-Çukurova, BOTAŞ-Canik, 16.00 Galatasaray-Ormanspor.
GALATASARAY-NİLÜFER BLD
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde günün programı: KADINLAR: 18.30 G.Saray HDI Sigorta-Nilüfer Bld. ERKEKLER: 15.00 Ziraat Bankası-Arhavi, Jeopark Kula-M.Piyango, 16.00 İnegöl Bld-İstanbul BB, G.Saray-Arkas, 17.00 Afyon-Halkbank.
SALA'NIN FORMASI EMEKLİ
Manş Denizi'nde düşen uçakta hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Sala'nın Nantes'ta giydiği forma emekliye ayrıldı. Fransız ekipten yapılan açıklamada 9 numaralı formanın emekliye ayrıldığı belirtilerek, "Emiliano, her zaman efsanelerimizden birisi olacak" denildi.
- 9.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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