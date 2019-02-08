İzmir sporunda bir kayıp daha
08 Şubat 2019, Cuma
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sporunda bir kayıp daha

İzmir sporunda bir kayıp daha

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen ünlü spor hekimi ve Karşıyaka’nın sembol isimlerinden Dr. 71 yaşında hayatını kaybetti.

Turgut Uçar ve Yıldırım Uran'ın vefatlarıyla sarsılan sporuna acı bir haber de Dr. 'den geldi. Mide kanseri sebebiyle tedavi gören ve geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü spor hekimi hayatını kaybetti. tedavisi gördüğü öğrenilen deneyimli spor hekimi, geçtiğimiz hafta rahatsızlanmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

Bugüne kadar futbol camiası başta olmak üzere diğer spor branşlarından binlerce sporcuyu tedavi eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Bülent Zeren, Karşıyaka Spor Adamları Derneği'nin (KARSAD) de başkanlık görevini yürütüyordu. Karşıyaka'nın sembol isimlerinden olan Zeren, yeşil-kırmızılı ekibin efsane oyuncularından Ekrem Güçsav ile birlikte kendi muayenesini Karşıyaka Müzesine dönüştürmüştü.

  1. 8.2.2019 20:53
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