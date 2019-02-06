Sultanlar Avrupa’da – Fotomaç – 06 Şubat 2019
06 Şubat 2019, Çarşamba
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Sultanlar Avrupa’da

Sultanlar Avrupa’da

Voleybol Şampiyonlar Ligi'ndeki Vakıfbank, 18.00'de Maritza'yı ağırlayacak.

Voleybol Şampiyonlar Ligi'ndeki Vakıfbank, 18.00'de Maritza'yı ağırlayacak. , CEV Kupası 4'lü final ilk karşılaşmasında 19.00'da Blaj'ı konuk ederken; ise 20.30'da 'nda, Thiras'la karşılaşacak.

  1. 6.2.2019
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