Eczacıbaşı VitrA 4’de 4 yaptı
2019 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında Hmeenlinna takımını konuk eden Eczacıbaşı VitrA, rakibini 3-0 mağlup etti.
Gruptaki puanını 12'ye çıkaran Eczacıbaşı VitrA, bu galibiyetle namağlup liderliğini sürdürdü.
Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Mykhaylo Medvid, Jan Krticka
Eczacıbaşı VitrA: Gibbemeyer, Gamze, Kim, Merve, Gözde, Güldeniz, Simge (L)
Hmeenlinna: Riikila, Kalchenko, Martin, Kokkonen, Green, Orle, Porsanger (L), Principato, Karhu
Setler: 25-17, 25-7, 25-20
Süre: 63 dakika
- 5.2.2019 20:35
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Yıldızlar parlıyor
Toplam 2
Yorum
SAVAŞ HOCA ORTASAHA AĞIRLIKLI TAKIM DİYORSA1-KARIUS2-GÖKHAN3-VİDA4-MIRIN5-ADRİANO6-ATİBA7-DORUKAN8-MEDEL-9-LJAJIC10-KAGAWA11-BURAK OLMALI LENS GEÇ
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Eskişehirspor'un ayak sesleri
Toplam 1
Yorum
Ahmet Kahraman Türk futbolunda ilk devrim yapan kulüp olan ESES inşallah tez zamanda toparlanacaktır.
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İmza şov
Toplam 1
Yorum
cascan Bu imzaları alt yapıdan yetiştireceğimiz oyuncularımıza attıralım inşallah.Altyapıya yönelinmezse çoğu kulübün kapısına kilit vurulacak
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