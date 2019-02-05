Galatasaray HDI Sigorta'nın konuğu CSM Volei Alba Blaj
05 Şubat 2019, Salı
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Galatasaray HDI Sigorta'nın konuğu CSM Volei Alba Blaj

Voleybolda 4'lü final turu ilk maçında , yarın temsilcisi 'ı konuk edecek.

Voleybolda 4'lü final turu ilk maçında , yarın temsilcisi 'ı konuk edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Bu maçın rövanşı 12 Şubat Salı günü Romanya'da oynanacak.

  1. 5.2.2019 12:49
  2. Güncelleme: 5.2.2019 14:00
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