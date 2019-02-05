Galatasaray HDI Sigorta'nın konuğu CSM Volei Alba Blaj
Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 4'lü final turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, yarın Romanya temsilcisi CSM Volei Alba Blaj'ı konuk edecek.
Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 4'lü final turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, yarın Romanya temsilcisi CSM Volei Alba Blaj'ı konuk edecek.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Bu maçın rövanşı 12 Şubat Salı günü Romanya'da oynanacak.
- 5.2.2019 12:49
- Güncelleme: 5.2.2019 14:00
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Galatasaray'a Emre Akbaba müjdesi
Toplam 1
Yorum
azat yener sizi seviyoruz gs
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Yeni Kartal’lar imzalıyor
Toplam 6
Yorum
karakartal demirören dönemine benzemeye başladık.kilit oyuncuların sık sık satılması takımı olumsuz etkiliyor ve yarış dışı kalıyoruz
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Yeni Kartal’lar imzalıyor
Toplam 6
Yorum
karakartal önümüzdeki sezon için birçok bölgede revizyona gidilmesi lazım
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