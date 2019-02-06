Eczacıbaşı set vermedi

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Finlandiya temsilcisi Hameenlinna'yı 3-0 yendi. 63 dakika süren mücadelenin setleri ise 25-17, 25-7 ve 25-20 sona erdi. Bu sonucun ardından grubunda 4. galibiyetini alan turuncu-beyazlılar, namağlup liderliğini devam ettirdi.