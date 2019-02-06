Eczacıbaşı set vermedi – Fotomaç – 06 Şubat 2019
06 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Eczacıbaşı set vermedi

Eczacıbaşı set vermedi

B Grubu 4. haftasında , Finlandiya temsilcisi Hameenlinna'yı yendi.

B Grubu 4. haftasında , Finlandiya temsilcisi Hameenlinna'yı yendi. 63 dakika süren mücadelenin setleri ise 25-17, 25-7 ve 25-20 sona erdi. Bu sonucun ardından grubunda 4. galibiyetini alan turuncu-beyazlılar, namağlup liderliğini devam ettirdi.

  1. 6.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eczacıbaşı set vermedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN