Fenerbahçe Arkas'a diş geçiremedi
02 Şubat 2019, Cumartesi
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Arkas'a diş geçiremedi

Fenerbahçe Arkas'a diş geçiremedi

Voleybol Efeler Ligi 16. hafta mücadelesinde , 'yi 3-2 mağlup etti.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Arzu Emiroğlu

: Taht, , Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Radke (Burak Mert, Bravo, Hasan Sıkar, Muhammet Kaya)

: Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat, Oliva, Halil İbrahim Kurt (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Oğuzhan Karasu, İzzet Ünver, Bertuğ Öndeş)

Setler: 25-18, 17-25, 21-25, 25-22, 15-11

Süre: 128 dakika (28, 26, 27, 29, 18)

  1. 2.2.2019 18:47
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