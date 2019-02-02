Fenerbahçe Arkas'a diş geçiremedi
Voleybol Efeler Ligi 16. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Arzu Emiroğlu
Arkas Spor: Taht, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Radke (Burak Mert, Bravo, Hasan Sıkar, Muhammet Kaya)
Fenerbahçe: Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat, Oliva, Halil İbrahim Kurt (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Oğuzhan Karasu, İzzet Ünver, Bertuğ Öndeş)
Setler: 25-18, 17-25, 21-25, 25-22, 15-11
Süre: 128 dakika (28, 26, 27, 29, 18)
- 2.2.2019 18:47
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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