Arhavi Belediye evinde kayıp
Voleybol Efeler Ligi'nin 16. haftasında İkbal Afyon Belediye Yüntaş, deplasmanda Arhavi Belediyespor’u 3-0 yendi.
Salon: Arhavi
Hakemler: İsmail Yıldırım, Gürhan Gül
Arhavi Belediyespor: Mustafa Ramazanoğlu, Danilov, Mustedanovic, Murat Karakaya, Fatih Eren Uğur, Fatih Cihan (Mehmet Özbek, Hamdi Erkan, Murat Palavar)
İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Caner Çiçekoğlu, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Andric, Mehmet Hacıoğlu,Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Malinga)
Setler: 19-25, 21-25, 19-25
Süre: 87 dakika (25, 30, 32)
- 2.2.2019 20:47
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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