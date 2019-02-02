Arhavi Belediye evinde kayıp
02 Şubat 2019, Cumartesi
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Arhavi Belediye evinde kayıp

Voleybol Efeler Ligi'nin 16. haftasında , deplasmanda Arhavi Belediyespor’u 3-0 yendi.

Salon: Arhavi

Hakemler: İsmail Yıldırım, Gürhan Gül

Arhavi Belediyespor: Mustafa Ramazanoğlu, Danilov, Mustedanovic, Murat Karakaya, Fatih Eren Uğur, Fatih Cihan (Mehmet Özbek, Hamdi Erkan, Murat Palavar)

: Caner Çiçekoğlu, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Andric, Mehmet Hacıoğlu,Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Malinga)

Setler: 19-25, 21-25, 19-25

Süre: 87 dakika (25, 30, 32)

  1. 2.2.2019 20:47
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