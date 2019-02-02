Eczacıbaşı'ndan rahat galibiyet
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 17'nci haftanın açılış mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, Çanakkale Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
SALON: Eczacıbaşı
HAKEMLER: Tuncay Kandemir, Selçuk Görmen.
ECZACIBAŞI VİTRA: Gamze, Larson, Büşra, Gözde, Güldeniz, Gibbemeyer, Simge (L), Boskovic, Merve, Ezgi
ÇANAKKALE BLD.: Birgül, Sobolska, Cansu, Ece, Yasemin, Melis, Bihter (L), Semra, Gökçe, Işıl
SETLER: 25-22, 25-21, 25-15
SÜRE: 81 dakika (27, 30, 24)
- 2.2.2019 20:49
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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