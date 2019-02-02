Eczacıbaşı'ndan rahat galibiyet
02 Şubat 2019, Cumartesi
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Eczacıbaşı'ndan rahat galibiyet

Eczacıbaşı'ndan rahat galibiyet

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 17'nci haftanın açılış mücadelesinde , 'u 3-0 mağlup etti.

SALON: Eczacıbaşı
HAKEMLER: Tuncay Kandemir, Selçuk Görmen.
: Gamze, Larson, Büşra, Gözde, Güldeniz, Gibbemeyer, Simge (L), Boskovic, Merve, Ezgi
ÇANAKKALE BLD.: Birgül, Sobolska, Cansu, Ece, Yasemin, Melis, Bihter (L), Semra, Gökçe, Işıl
SETLER: 25-22, 25-21, 25-15
SÜRE: 81 dakika (27, 30, 24)

  1. 2.2.2019 20:49
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