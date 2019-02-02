Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftası tek maçla başlarken, Efeler Ligi'nde 16. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
İki ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
Eczacıbaşı VitrA-Çanakkale Belediyespor: 3-0
EFELER LİGİ
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 0-3
Halkbank-Jeopark Kula Belediyespor: 3-0
Tokat Belediye Plevne-Ziraat Bankası: 3-0
Arkas Spor-Fenerbahçe: 3-2
Arhavi Belediyespor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 0-3
Maliye Piyango-İnegöl Belediyespor: 3-1
- 2.2.2019 22:01
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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