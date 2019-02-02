Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar
02 Şubat 2019, Cumartesi
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Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftası tek maçla başlarken, 'nde 16. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

İki ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

Eczacıbaşı VitrA-Çanakkale Belediyespor: 3-0

EFELER LİGİ

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 0-3

Halkbank-Jeopark Kula Belediyespor: 3-0

Tokat Belediye Plevne-Ziraat Bankası: 3-0

Arkas Spor-Fenerbahçe: 3-2

Arhavi Belediyespor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 0-3

Maliye Piyango-İnegöl Belediyespor: 3-1

  1. 2.2.2019 22:01
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