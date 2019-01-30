Karayolları'ndan kıl payı galibiyet
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Karayolları, Halkbank'ı 3-2 mağlup etti.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Ali Sarıkuzu, Koray Yılmazgil
Karayolları: Elif Şahin, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Yasemin Özel, Mariana Aydın, Gerasymova (Gülçin Doğan, Tumas, Kübra Kegan, Esra Betül Çetin, Ayçin Akyol, Tuğçe Ceyhan)
Halkbank: Aslıhan Kılıç, Ada Germen, Ramos, Reed, Asena Seyli, Simeonova (Eylül Akarçeşme, Simon, Aslı Koçoğlu, Aysun Aygör)
Setler: 16-25, 27-25, 22-25, 25-18, 15-11
Süre: 143 dakika (26, 36, 33, 29, 19)
- 30.1.2019 23:06
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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