Karayolları'ndan kıl payı galibiyet
30 Ocak 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Karayolları'ndan kıl payı galibiyet

Karayolları'ndan kıl payı galibiyet

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Karayolları, 'ı 3-2 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ali Sarıkuzu, Koray Yılmazgil

Karayolları: Elif Şahin, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Yasemin Özel, Mariana Aydın, Gerasymova (Gülçin Doğan, Tumas, Kübra Kegan, Esra Betül Çetin, Ayçin Akyol, Tuğçe Ceyhan)

: Aslıhan Kılıç, Ada Germen, Ramos, Reed, Asena Seyli, Simeonova (Eylül Akarçeşme, Simon, Aslı Koçoğlu, Aysun Aygör)

Setler: 16-25, 27-25, 22-25, 25-18, 15-11

Süre: 143 dakika (26, 36, 33, 29, 19)

  1. 30.1.2019 23:06
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karayolları'ndan kıl payı galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN