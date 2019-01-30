Galatasaray'dan Avrupa'da galibiyet
30 Ocak 2019, Çarşamba
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'dan Avrupa'da galibiyet

Galatasaray'dan Avrupa'da galibiyet

Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 4'lü final turu ilk maçında ekibi Lindemans'ı 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Cristian Eduard Botezatu (Romanya), Serhiy Hulka (Ukrayna)

: Doğukan Ulu, Venno, Gergye, Duff, Selçuk Keskin, (, Onurcan Çakır, Melih Sıratca, , Muzaffer Yönet)

Lindemans: Firlej, Claes, Colson, Gustavsson, Staszewski, Smit (Deroey, Strzezek, Van Hoyweghen, Vandeweyer)

Setler: 25-17, 25-20, 20-25, 25-18

Süre: 99 dakika (24, 25, 26, 24)

Müsabakanın rövanşı 'nın Aalst kentinde 14 Şubat Perşembe günü oynanacak.

  1. 30.1.2019 22:50
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