Galatasaray'dan Avrupa'da galibiyet
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 4'lü final turu ilk maçında Belçika ekibi Lindemans'ı 3-1 yendi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Cristian Eduard Botezatu (Romanya), Serhiy Hulka (Ukrayna)
Galatasaray: Doğukan Ulu, Venno, Gergye, Duff, Selçuk Keskin, Yasin Aydın (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Melih Sıratca, Emin Gök, Muzaffer Yönet)
Lindemans: Firlej, Claes, Colson, Gustavsson, Staszewski, Smit (Deroey, Strzezek, Van Hoyweghen, Vandeweyer)
Setler: 25-17, 25-20, 20-25, 25-18
Süre: 99 dakika (24, 25, 26, 24)
Müsabakanın rövanşı Belçika'nın Aalst kentinde 14 Şubat Perşembe günü oynanacak.
- 30.1.2019 22:50
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Galatasaray'dan Avrupa'da galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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