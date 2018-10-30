The Green Park Hotel'de gerçekleştirilen genel kurula 233 delegenin 146'sı katıldı. Divan başkanlığını Ercan Öztürk'ün yaptığı genel kurulda faaliyet ve denetim raporları ibra edillirken, 2019 ve 2020 yılı tahmini bütçeleri onaylandı.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, genel kurulda, iki yıllık süreçteki faaliyetlere ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Göreve 21 Kasım 2016'da geldiklerini hatırlatan Üstündağ, "Türk voleybolu için daha iyi neler yapabiliriz diye hizmet etmeye çalıştık. Bu konuda da en büyük desteği sizlerin verdiğini belirtmek istiyorum." dedi.

Altyapıya büyük önem verdiklerini vurgulayan Üstündağ, "Sporcu sayısını artırmak en büyük hedeflerimizden biriydi. Şu an 60 bin 558 faal sporcumuz bulunuyor. Türkiye'de 6-12 yaş arasındaki tüm çocukları voleybolla tanıştırmayı ve ülkemizdeki lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedefleyen Fabrika Voleybol, 23 ilde 26 okulda faaliyet gösteriyor. Bu projeyi 81 ile yaymak en büyük arzumuz." ifadelerini kullandı.

Üstündağ, tesis sorununu aşmak için Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzalama konusunda görüşmelerde sona yaklaştıklarını dile getirdi.

Antrenör talimatlarında değişiklikler yaptıklarına değinen Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2003 kadrosunda bulunan 9 oyuncunun 4. kademe antrenörlük belgesi aldığına işaret etti.

Türk voleybol kulüplerinin son dönemde uluslararası organizasyonlarda kupalara ambargo koyduğunun altını çizen Üstündağ, "Dünyada en iyi lige sahip ülkeyiz. Kulüplerimize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Şampiyonluğun dışındaki başarı bizi kesmiyor, tatmin etmiyor. Hedeflerimiz her zaman büyük, çıtamız yüksek. Kulüplerimiz de en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Bu yıl düzenlenecek Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda iki takımımızla temsil edileceğiz. Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'a başarılar diliyorum. Umarım her iki takımımız finalde karşı karşıya gelirler." değerlendirmesinde bulundu.

Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'nda 10. olmasıyla ilgili de şunları kaydetti:

"Kabul ettiğimiz bir sonuç değil. Çok ciddi bir değişim söz konusuydu. Bu takım, Milletler Ligi'nde final oynama başarısı gösterdi. Çok önemli bir başarı. Dünya Şampiyonası'ndaki en genç takım bizim takımımızdı. Bu demektir ki daha uzun yıllar Türk voleybolunda bu kızlarımız önemli başarılara imza atacaklar. İnşallah, 2019'da ülkemizde yapacağımız Avrupa Şampiyonası'nda 2003'te yaşadığımız o başarıyı, coşkuyu hep birlikte yine yaşayacağız. Hedefimiz olimpiyatlara gitmek."

Menajerlik talimatının düzenlendiğini aktaran Üstündağ, tüm salonlarda Görüntülü Değerlendirme Sistemi'nin (GDS) uygulanacağını sözlerine ekledi.