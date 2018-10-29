Erman Toroğlundan şampiyonluk yorumu! - Galeri - Fotomaç
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Erman Toroğlu'ndan şampiyonluk yorumu!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Çaykur Rizespor mücadelesinin ilk yarısını değerlendirdi.
29 Ekim 2018 Pazartesi, 22:40:07
Güncelleme: 22:40:20
Erman Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
GALERİ DEVAM EDİYOR
"Mustafa Pektemek iki gol attı. Birini Quaresma'ya yazmak lazım.
Golden önceki pasa asist diyorlar ya, aslında çoğu asist değil ama Quaresma'nın gollerde yaptığı asist. Gollerde %50 payı var.
Beşiktaş rölantiye aldı maçı artık. Mustafa Pektemek bundan sonra sakatlanana kadar oynar.
Beşiktaş'ın kadrosu şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacak kadro. Galatasaray'a Fenerbahçe'ye bakıyorum geçen seneyle alakası yok.