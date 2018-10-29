Erman Toroğlundan şampiyonluk yorumu! - Galeri - Fotomaç
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    Erman Toroğlu'ndan şampiyonluk yorumu!

    A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Çaykur Rizespor mücadelesinin ilk yarısını değerlendirdi.
    29 Ekim 2018 Pazartesi, 22:40:07 Güncelleme: 22:40:20
    Erman Toroğlundan şampiyonluk yorumu!

    Erman Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

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    Erman Toroğlundan şampiyonluk yorumu!

    "Mustafa Pektemek iki gol attı. Birini Quaresma'ya yazmak lazım.

    Erman Toroğlundan şampiyonluk yorumu!

    Golden önceki pasa asist diyorlar ya, aslında çoğu asist değil ama Quaresma'nın gollerde yaptığı asist. Gollerde %50 payı var.

    Erman Toroğlundan şampiyonluk yorumu!

    Beşiktaş rölantiye aldı maçı artık. Mustafa Pektemek bundan sonra sakatlanana kadar oynar.

    Erman Toroğlundan şampiyonluk yorumu!

    Beşiktaş'ın kadrosu şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacak kadro. Galatasaray'a Fenerbahçe'ye bakıyorum geçen seneyle alakası yok.

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