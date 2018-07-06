Fenerbahçe NBA’e 10 senede 8 yıldız gönderdi – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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HEPSİ
    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    NBA’e 10 senede 8 yıldız gönderdi

    Fenerbahçe NBA’e 10 senede 8 yıldız gönderdi
    Doğuş, sportif başarıların yanında önemli başka işlere de imza atıyor.

    Sarı- lacivertliler, 2010 yılından bu yana NBA'e 8 oyuncu birden gönderdi. İşte Kanarya'nın bu süreçte dünyanın en büyük ligine kazandırdığı isimler:

    , , , , , ve Ekpe Udoh ve Brad Wanamaker
    1. 6.7.2018
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