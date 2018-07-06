Fenerbahçe NBA’e 10 senede 8 yıldız gönderdi
Fenerbahçe Doğuş, sportif başarıların yanında önemli başka işlere de imza atıyor.
Sarı- lacivertliler, 2010 yılından bu yana NBA'e 8 oyuncu birden gönderdi. İşte Kanarya'nın bu süreçte dünyanın en büyük ligine kazandırdığı isimler:
Semih Erden, Ömer Aşık, Bojan Bogdanovic, Nemanja Bjelica, Andrew Goudelock, Bogdan Bogdanovic ve Ekpe Udoh ve Brad Wanamaker
Sarı- lacivertliler, 2010 yılından bu yana NBA'e 8 oyuncu birden gönderdi. İşte Kanarya'nın bu süreçte dünyanın en büyük ligine kazandırdığı isimler:
Semih Erden, Ömer Aşık, Bojan Bogdanovic, Nemanja Bjelica, Andrew Goudelock, Bogdan Bogdanovic ve Ekpe Udoh ve Brad Wanamaker
- 6.7.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe'de ‘Lefter Sezonu’ korkusu
Toplam 7
Yorum
sdf sdf :) bozarız o geleneği
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Trabzonspor'a Almanya'dan 7 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
Enda TS den 15m euro ya transfer yapacaklarını mı sanıolar o da güzel.
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Galatasaray basketbol şubesinde kriz var
Toplam 2
Yorum
GÖZÜ AYDIN GÖZÜ AYDIN TÜRKİYE NİN. TÜKK SPORU VE GS YI BU DURUMA GETİRENLERİN
Fenerbahçe NBA’e 10 senede 8 yıldız gönderdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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