Filede dev mücadele
Efeler Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında yarın Fenerbahçe ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Çeyrek finalde 2 galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği eşleşmede ilk maçı 3-2 kazanan Galatasaray HDI Sigorta, seride 1-0 önde bulunuyor.
Sarı-kırmızılı takım müsabakadan galip ayrılması halinde yarı finale yükselecek. Fenerbahçe'nin maçı kazanması halinde ise serideki son karşılaşma, 11 Mart Pazar günü yine Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:58
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