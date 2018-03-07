Filede dev mücadele – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Filede dev mücadele

    Filede dev mücadele

    play-off ikinci maçında yarın ile karşı karşıya gelecek

    Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

    Çeyrek finalde 2 galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği eşleşmede ilk maçı 3-2 kazanan , seride 1-0 önde bulunuyor.

    Sarı-kırmızılı takım müsabakadan galip ayrılması halinde yarı finale yükselecek. 'nin maçı kazanması halinde ise serideki son karşılaşma, 11 Mart Pazar günü yine Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:58
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