VakıfBank yarı finalde! – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    yarı finalde!

    <a href="/index/vakifbank?id=fabc1324-d8ee-4e6f-bc21-2fd02e2112f3" class="" rel="tag">VakıfBank</a> yarı finalde!

    Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında , yenerek yarı finale yükseldi.

    Birinci set karşılıklı ataklarla başlarken, ile etkili olarak sayılar üreten , teknik molayı 12-7 önde geçti. Rakibine karşı file üstü etkinliği sağlayan sarı-siyahlı takım, Zehra Güneş'in ortadan atakları sonrası seti 25-16 kazandı.

    , ikinci sette etkili servisler atarak üstünlüğü sağladı. 'nun skorer oyunuyla teknik molaya 12-4 üstün giren sarı-siyahlılar, Sloetjes'in de katkısıyla seti 25-12 aldı.

    Üçüncü sette teknik molaya 12-10 önde giren , 'ın farkı kapatma çabalarına izin vermedi. Sarı-siyahlılar, seti 25-21, maçı ise kazanarak yarı finalist oldu.


    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 19:06
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