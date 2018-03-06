VakıfBank yarı finalde!
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında VakıfBank, Beşiktaş'ı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Birinci set karşılıklı ataklarla başlarken, Zhu ile etkili olarak sayılar üreten VakıfBank, teknik molayı 12-7 önde geçti. Rakibine karşı file üstü etkinliği sağlayan sarı-siyahlı takım, Zehra Güneş'in ortadan atakları sonrası seti 25-16 kazandı.
VakıfBank, ikinci sette etkili servisler atarak üstünlüğü sağladı. Zhu'nun skorer oyunuyla teknik molaya 12-4 üstün giren sarı-siyahlılar, Sloetjes'in de katkısıyla seti 25-12 aldı.
Üçüncü sette teknik molaya 12-10 önde giren VakıfBank, Beşiktaş'ın farkı kapatma çabalarına izin vermedi. Sarı-siyahlılar, seti 25-21, maçı ise 3-0 kazanarak yarı finalist oldu.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 19:06
-
Eljif Elmas'ı yakan hareket! Kadro dışı...
Toplam 9
Yorum
FB-CH Real Madrid'ten Milan'a her avrupa takımında 19yas altı gencler takır takır oynuyor. Bir sen oynatamıyorsun Kocaman.
-
Trabzonspor 50. yılında hayal kırıklığı yaşıyor
Toplam 2
Yorum
aydın ersun yalan kalsaydı 50 yılda sondan 1 olurdular
-
Trabzonspor, ikinci yarılarda yara aldı
Toplam 2
Yorum
aydın Bursa ve Kayseri kardeş takımların maçında düzelirsiniz
VakıfBank yarı finalde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.