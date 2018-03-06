Efeler Ligi'nde rövanş heyecanı
Voleybol Efeler Ligi'nde play-off çeyrek final etabında ikinci maçlar yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Normal sezonu ilk 8 sırada tamamlayan takımların yer aldığı çeyrek final eşleşmelerinde iki galibiyete ulaşan takımlar yarı finale yükselecek. İlk maçlar sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Maliye Piyango, Halkbank ve Galatasaray HDI Sigorta'nın rakipleri karşısında 1-0 üstünlüğü bulunuyor.
İkinci maçların programı şöyle:
Yarın:
16.00 Ziraat Bankası - İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent Voleybol)
18.30 Halkbank - Afyon Belediyesi Yüntaş (TVF Başkent Voleybol)
18.30 Arkasspor - Maliye Piyango (Atatürk)
8 Mart Perşembe:
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray HDI Sigorta (Metro Enerji)
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 14:29
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Dani Alves: "Astori'nin ölümüne üzülmedik"
Toplam 3
Yorum
fenerli asıl mesajı alamamışlar. ifade etmek istediği şey çok güzel bir nokta ama belki söyleyiş tarzı daha düzgün olabilirdi.
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Bruma'dan G.Saray itirafı geldi
Toplam 4
Yorum
gs taraftarı gs de top oynarken ne faydan dokundu da gelmeyi istememişsin. iyiki gelmedin gelmede.performansın orada da hala zayıf. çalım atmakla olmuyor
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Yerel basından Trabzonspor'a tepki!
Toplam 4
Yorum
metin tarihin gelmis gecmis en kotu yonetimi zirveye oynayan takim; olacagiz sampiyon olacagiz diyeceksin muammer usta trabzon sen ne zannediyorsu
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