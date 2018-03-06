Efeler Ligi'nde rövanş heyecanı – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    'nde rövanş heyecanı

    <a href="/index/efeler-ligi?id=bb71672b-128f-4c71-8cd4-5dea116df139" class="" rel="tag">Efeler Ligi</a>'nde rövanş heyecanı

    Voleybol 'nde play-off etabında ikinci maçlar yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

    Normal sezonu ilk 8 sırada tamamlayan takımların yer aldığı eşleşmelerinde iki galibiyete ulaşan takımlar yarı finale yükselecek. İlk maçlar sonunda , Maliye Piyango, Halkbank ve Galatasaray HDI Sigorta'nın rakipleri karşısında 1-0 üstünlüğü bulunuyor.

    İkinci maçların programı şöyle:
    Yarın:

    16.00 Ziraat Bankası - ( Voleybol)

    18.30 Halkbank - Afyon Belediyesi Yüntaş ( Voleybol)

    18.30 Arkasspor - Maliye Piyango (Atatürk)

    8 Mart Perşembe:

    19.00 Fenerbahçe-Galatasaray HDI Sigorta (Metro Enerji)

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 14:29
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